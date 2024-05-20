TFF 3. Lig'de finallere adını yazdıran takımlar belli oldu

Çift maç eleme usulüyle oynanan turda rakiplerine üstünlük kuran Merkür Jet Erbaaspor, Muş 1984 Muşspor, 52 Orduspor FK ve Çimentaş Elazığspor, 3. Lig'de kalan son adımı atarak finallerde yer alma hakkını kazandı.

Tarafsız sahada tek maç eleme usulüne göre oynanacak finallerde 1. Grup lideri 52 Orduspor FK, 2. Grup temsilcisi Çimentaş Elazığspor ile karşı karşıya gelecek. 3. Grup ekibi Merkür Jet Erbaaspor ise 4. Grup'tan Muş 1984 Muşspor ile kozlarını paylaşacak.

Bu karşılaşmaların galipleri, gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele etme şansını yakalayacak.

TFF 3. Lig play-off 3. tur rövanş müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:

Merkür Jet Erbaaspor-Belediye Kütahyaspor: 1-0 (Penaltılarla 6-5) (1-2)

Sebat Gençlikspor-Muş 1984 Muşspor: 0-3 (1-0)

Çimentaş Elazığspor-Efeler 09: 4-0 (3-0)

Aliağa-52 Orduspor FK: 1-0 (Penaltılarla 1-3) (0-1)

Kaynak: AA