Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Süheyl Batum'dan Ali Koç'a suç duyurusu

Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Süheyl Batum, İstanbul Adliyesi'nde yaptığı açıklamada, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Galatasaray Genel Sekreteri'ni tehdit ettiğini, stat görevlisinin linç edilmesine şahit olduklarını ve Galatasaray camiasına "hırsızlar, şerefsizler" dediğini iddia etti.

Batum, "Hiç kimsenin bankadaki bol sıfırlı paraları, Galatasaray'a laf söyleyebilme cüretini vermez. Türkiye eğer bir hukuk devletiyse ceza kanununda da bunların karşılığı vardır" dedi.

Suç duyurusunda, Ali Koç ve 5 Fenerbahçe üyesinin "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçlarından haklarında dava açılması talep edildi.