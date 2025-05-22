Sadece Aldıkları Maaşla Milyarder Oldular! Bu Mesleği Seçenler Çok Kazanacak

CEO MAAŞLARI 2021'DE ZİRVE YAPTI

Veri analiz şirketi Equilar’ın raporuna göre, 2021 yılında ABD'deki en yüksek ücretli 10 CEO’nun ortalama geliri 330 milyon doları buldu. Bu rakam, 2010 yılında ortalama 46 milyon dolar seviyesindeydi. 2023 itibarıyla ortalama gelir 125 milyon dolara gerilese de, S&P 500 endeksinin 2010’dan bu yana %370 oranında değer kazanması, uzun vadeli hisse getirilerinin etkisini artırdı.