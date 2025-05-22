Sadece Aldıkları Maaşla Milyarder Oldular! Bu Mesleği Seçenler Çok Kazanacak
Şirket kurmadan, sadece üst düzey yöneticilik maaşı ve hisse getirileriyle milyarderlik unvanına ulaşan CEO’ların sayısı hızla artıyor. Forbes verilerine göre, 2024 itibarıyla yalnızca maaş geliriyle milyarder olan Amerikalı yönetici sayısı 48’e yükseldi. Bu sayı geçtiğimiz yıl 29’du. Böylece, bu alandaki artış oranı %65 olarak kaydedildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Teknoloji ve finans sektörlerinde görev yapan yöneticilerin büyük kısmı, maaşlarının yanı sıra aldıkları hisse opsiyonları ve performansa bağlı primlerle servetlerini büyüttü.
CEO MAAŞLARI 2021'DE ZİRVE YAPTI
Veri analiz şirketi Equilar’ın raporuna göre, 2021 yılında ABD'deki en yüksek ücretli 10 CEO’nun ortalama geliri 330 milyon doları buldu. Bu rakam, 2010 yılında ortalama 46 milyon dolar seviyesindeydi. 2023 itibarıyla ortalama gelir 125 milyon dolara gerilese de, S&P 500 endeksinin 2010’dan bu yana %370 oranında değer kazanması, uzun vadeli hisse getirilerinin etkisini artırdı.
ŞİRKET KURMADAN MİLYARDER OLDULAR
2010 yılında yalnızca 7 yönetici maaş geliriyle Forbes milyarderler listesinde yer alırken, bu sayı günümüzde yaklaşık 900 Amerikan milyarderi arasında %5'e ulaştı. Bu durum, girişimci ya da kurucu olmadan yalnızca yönetim koltuğunda oturarak büyük servet elde edilebileceğini ortaya koyuyor.
2024'TE LİSTEYE GİREN YENİ İSİMLER
2024 itibarıyla maaşla milyarderler listesine katılan yeni isimler arasında Alphabet CEO’su Sundar Pichai, SpaceX COO’su Gwynne Shotwell, FICO CEO’su William Lansing ve Cantor Fitzgerald CEO’su Howard Lutnick yer aldı. Ayrıca, Tesla’nın eski CTO’su JB Straubel ile Nvidia yöneticisi Harvey Jones da bu yıl milyarderlik statüsüne ulaşan diğer isimler arasında.
SERVET KAYBI YAŞAYANLAR DA OLDU
Dalgalı piyasa koşulları, bazı CEO’ların milyarderlik unvanını kaybetmesine neden oldu. AMD CEO’su Lisa Su, şirket hisselerinin %30 oranında değer kaybetmesi nedeniyle listeden çıktı. Ancak, Uber’in ilk çalışanlarından Ryan Graves ve Snowflake’in eski CEO’su Bob Muglia gibi isimler, toparlanarak yeniden milyarder statüsüne ulaştı.
SERVETLERİYLE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER
Maaşla milyarder olan yöneticilerden öne çıkan bazı isimler şöyle:
Vasily Shikin (AppLovin CTO): 1,9 milyar dolar
Jon Winkelried (TPG CEO): 1,9 milyar dolar
Larry Culp (GE Aerospace CEO): 1,5 milyar dolar
Nikesh Arora (Palo Alto Networks CEO): 1,4 milyar dolar
Greg Brown (Motorola Solutions CEO): 1,3 milyar dolar
Joseph Baratta (Blackstone Küresel Özel Sermaye Başkanı): 1,2 milyar dolar
Michael Chae (Blackstone CFO): 1,2 milyar dolar
Satya Nadella (Microsoft CEO): 1 milyar dolar
GELECEK YILLARDA YENİ REKORLAR GELEBİLİR
Uzmanlara göre, küresel piyasa hareketliliği ve hisse performansları, CEO’ların servetlerinin gelecekte nasıl şekilleneceğini belirleyecek. Özellikle teknoloji ve finans alanında görev yapan yöneticiler, maaşla milyarder olma trendini önümüzdeki yıllarda daha da ileriye taşıyabilir.