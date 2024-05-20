Milliler, Ümitler Judo Avrupa Kupası'nda madalyalara doymuyor!

Türkiye Judo Milli Takımı, Ümitler Avrupa Kupası'nın Polonya ayağında 1 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti.

Milliler, Ümitler Judo Avrupa Kupası'nda madalyalara doymuyor!

Bielsko-Biala kentinde düzenlenen organizasyonda kadınlar 63 kiloda mücadele eden Sinem Oruç, rakiplerini yenerek altın madalyaya uzandı. Oruç, bu başarısıyla Ümitler kategorisinde Avrupa şampiyonu olma yolunda önemli bir adım attı.

Kadınlar 70 kiloda tatamiye çıkan Tuana Gülenay ise finalde rakibine yenilerek gümüş madalya kazandı. Gülenay da bu sonucuyla Avrupa'nın en iyileri arasında yer aldığını göstermiş oldu.

Türkiye Judo Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, milli sporcuların göstermiş olduğu performanstan büyük memnuniyet duyulduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca, milli sporcuların Avrupa ve Dünya Şampiyonaları'nda da ülkemizi temsil etmeye hak kazandıkları ifade edildi.

Kaynak: AA

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