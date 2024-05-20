Herkes merak ediyordu: Liverpool, yeni teknik direktörünü resmi olarak duyurdu

Jürgen Klopp ile yollarını ayıran İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool, Hollandalı teknik direktör Arne Slot ile anlaşmaya vardı.

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Herkes merak ediyordu: Liverpool, yeni teknik direktörünü resmi olarak duyurdu

İngiliz devi Liverpool, Jürgen Klopp'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Hollandalı teknik adam Arne Slot'u getirdiğini resmen açıkladı.

45 yaşındaki Slot, Feyenoord'u çalıştırdığı son iki sezonda Hollanda Ligi'nde şampiyonluk ve Hollanda Kupası gibi önemli başarılara imza atmıştı.

Slot, 1 Haziran 2024 tarihinde göreve başlayacak.

Herkes merak ediyordu: Liverpool, yeni teknik direktörünü resmi olarak duyurdu - Resim : 1

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