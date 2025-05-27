Siber Suçlara 46 İlde Büyük Darbe: 171 Şüpheli Gözaltına Alındı

46 ilde eş zamanlı düzenlenen siber suç operasyonlarında 171 şüpheli yakalandı, 74'ü tutuklandı. Operasyonlar sırasında ruhsatsız silahlar ve dijital delillere el konuldu.

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Siber Suçlara 46 İlde Büyük Darbe: 171 Şüpheli Gözaltına Alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 46 ilde gerçekleştirilen siber suç operasyonlarında 171 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 74'ünün tutuklandığını duyurdu. "Bu kabine döneminde siber suçlara yönelik mücadelemizde toplam 16 milyar 603 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu" diyen Yerlikaya, siber suç şebekelerine karşı yürütülen çalışmaların kararlılıkla süreceğini vurguladı.

SUÇLARIN YELPAZESİ GENİŞ!

Operasyonlar; nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi, bilişim sistemlerine izinsiz giriş, nitelikli hırsızlık gibi suçlara yönelik olarak 5 gün boyunca sürdürüldü. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinasyonunda, başta İstanbul ve Ankara olmak üzere toplam 46 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Siber Suçlara 46 İlde Büyük Darbe: 171 Şüpheli Gözaltına Alındı - Resim : 1

Yakalanan şüphelilerin; sosyal medya ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden "yüksek kazanç", "düşük faizli kredi", "ürün satışı" gibi vaatlerle vatandaşları dolandırdıkları, yasa dışı bahis sitelerine altyapı sağladıkları ve para transferlerine aracılık ettikleri, bu platformlarda "canlı destek" hizmeti sunacak kişiler organize ettikleri, elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarının sistemlerine yetkisiz erişim sağlayarak sahte belgeler düzenledikleri, mobil bankacılık hesaplarına erişerek vatandaşların paralarını ele geçirdikleri tespit edildi.

SİLAH VE DİJİTAL VERİLER ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar sırasında birçok şüphelinin üzerinde ruhsatsız tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler hakkında, "bilişim sistemlerinin araç olarak kullanılmasıyla nitelikli dolandırıcılık", "yasa dışı bahis oynatma", "çocuk müstehcenliği yayma", "örgüt kurarak suç işleme" gibi ciddi suçlamalarla soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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