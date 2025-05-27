Skandal Olay: Fenomen Doktorun Diploması Sahte Çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında, kamu kurumlarının dijital sistemlerine yetkisiz erişim sağlayarak sahte belgelerle menfaat temin eden şebekeye yönelik 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin gerçekleştirdiği baskınlarda 58 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında sosyal medyada "psikolojik danışman" olarak tanınan ve hipnoz seansları düzenlediği belirlenen Volkan Uçak da bulunuyor.

58 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sabah'tan Dilhan Dumanoğlu'nun haberine göre operasyon sonucunda kimlikleri belirlenen 71 şüpheliden 58'i yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 39'u tutuklama, 11'i adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, 20 şüpheli hakkında tutuklama kararı verdi.

SAHTE DOKTOR ÇIKTI

Tutuklanan isimler arasında, Ege Üniversitesi Psikoloji lisans ve Klinik Psikoloji yüksek lisans diplomalarının sahte olduğu belirlenen Volkan Uçak da yer aldı. Uçak'ın, sahte belgelerle uzman kimliği kazandığı ve yüksek ücretli hipnoz seansları düzenlediği tespit edildi. Kamuoyunda "psikolog" olarak tanınan Uçak, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Sabah