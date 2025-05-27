Skandal Olay: Fenomen Doktorun Diploması Sahte Çıktı

Ankara merkezli sahte evrak operasyonunda 58 kişi gözaltına alındı. Hipnoz seanslarıyla tanınan psikolog Volkan Uçak da tutuklananlar arasında. Uçak'ın diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı.

Son Güncelleme:
Skandal Olay: Fenomen Doktorun Diploması Sahte Çıktı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında, kamu kurumlarının dijital sistemlerine yetkisiz erişim sağlayarak sahte belgelerle menfaat temin eden şebekeye yönelik 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin gerçekleştirdiği baskınlarda 58 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında sosyal medyada "psikolojik danışman" olarak tanınan ve hipnoz seansları düzenlediği belirlenen Volkan Uçak da bulunuyor.

Skandal Olay: Fenomen Doktorun Diploması Sahte Çıktı - Resim : 1

58 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sabah'tan Dilhan Dumanoğlu'nun haberine göre operasyon sonucunda kimlikleri belirlenen 71 şüpheliden 58'i yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 39'u tutuklama, 11'i adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, 20 şüpheli hakkında tutuklama kararı verdi.

SAHTE DOKTOR ÇIKTI

Tutuklanan isimler arasında, Ege Üniversitesi Psikoloji lisans ve Klinik Psikoloji yüksek lisans diplomalarının sahte olduğu belirlenen Volkan Uçak da yer aldı. Uçak'ın, sahte belgelerle uzman kimliği kazandığı ve yüksek ücretli hipnoz seansları düzenlediği tespit edildi. Kamuoyunda "psikolog" olarak tanınan Uçak, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emekli Doktorun Sır Ölümü! Evinde Ölü Bulundu, İnceleme BaşlatıldıEmekli Doktorun Sır Ölümü! Evinde Ölü Bulundu, İnceleme BaşlatıldıGüncel

Trafik Tartışması Can Aldı: Taksici Hayatını Kaybetti, Doktor TutuklandıTrafik Tartışması Can Aldı: Taksici Hayatını Kaybetti, Doktor TutuklandıGüncel

Kaynak: Sabah

Etiketler
doktor Diploma
Son Güncelleme:
Meteoroloji'den Çok Sayıda İl İçin Uyarı! Üçü Birden Vuracak Meteoroloji'den Çok Sayıda İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı
Yola Çıkacaklar Dikkat: İstanbul'da Bu Yollar Trafiğe Kapalı Yola Çıkacaklar Dikkat: İstanbul'da Bu Yollar Trafiğe Kapalı
Kavurucu Yaz Gecelerinde Pencereniz Açık mı Uyuyorsunuz? Bu Gerçeği Öğrenince Çok Şaşıracaksınız Kavurucu Yaz Gecelerinde Pencereniz Açık mı Uyuyorsunuz? Bu Gerçeği Öğrenince Çok Şaşıracaksınız
Ne İnek Ne Keçi Sütü! Kemikleri Beton Gibi Yapıyor, Vücudu Magnezyum, Kalsiyum ve Demire Boğuyor Ne İnek Ne Keçi Sütü! Kemikleri Beton Gibi Yapıyor, Vücudu Magnezyum, Kalsiyum ve Demire Boğuyor
ÇOK OKUNANLAR
Hindistan’ın Türkiye Boykotu Düğün Turizmini Vurdu! Milyon Dolarlık Düğünler Bir Bir İptal Ediliyor Hindistan’ın Türkiye Boykotu Düğün Turizmini Vurdu
İstanbul'da Eğlence Mekanına Bombalı Saldırı! 3'ü Ağır, 7 Yaralı İstanbul'da Eğlence Mekanına Bombalı Saldırı
Kandilli Duyurdu: Ege Denizi'nde Deprem Ege Denizi'nde Deprem
Meteoroloji'den Çok Sayıda İl İçin Uyarı! Üçü Birden Vuracak Meteoroloji'den Çok Sayıda İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı
Emekli Polis Otobüs Durağında Canına Kıydı Emekli Polis Otobüs Durağında Canına Kıydı