Meteoroloji'den Çok Sayıda İl İçin Uyarı! Üçü Birden Vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara’nın kuzeybatısı, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Adana çevresi, İç Anadolu’nun doğusu ile Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu bölgelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Özellikle Batı Karadeniz’in doğusu, Yozgat, Çankırı ve Çorum çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor.

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Meteoroloji'den Çok Sayıda İl İçin Uyarı! Üçü Birden Vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeybatısı, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Adana çevreleri, İç Anadolu'nun doğusu ve Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz'in doğusu ile Yozgat, Çankırı ve Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji'den Çok Sayıda İl İçin Uyarı! Üçü Birden Vuracak - Resim : 1

Hava sıcaklığının yurdun iç ve batı kesimlerinde azalarak mevsim normalleri civarında seyretmesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi öngörülüyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yurdun güneydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/sa); Ege Bölgesinde kuzeybatı ve batılı yönlerden hafif ve orta kuvvette, Güney Ege kıyılarında yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den Çok Sayıda İl İçin Uyarı! Üçü Birden Vuracak - Resim : 2

ÜÇ UYARI BİRDEN

Meteoroloji, birçok il için peş peşe uyarı yaptı. Batı Karadeniz'in doğusu ile Yozgat, Çankırı ve Çorum çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Güney Ege ve Güneydoğu'da kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. Öte yandan Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı etkili olacak.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin güney kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Adana çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Çankırı'nın doğusu ile Yozgat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

ANKARA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

BOLU °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

AMASYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

ERZURUM °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

Kaynak: Haber Merkezi

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