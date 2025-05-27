İBB'ye 5. Dalga Operasyonda 25 Tutuklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve görevden uzaklaştırılan tutuklu başkan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen mali suçlar soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığı'nda usulsüz işlemler yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturmada, 23 Mayıs’ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 46 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

25 KİŞİ TUTUKLANDI

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda savcılığa çıkarılan şüphelilerden 36’sı tutuklama, 10’u ise adli kontrol talebiyle nöbetçi hakimliğe yönlendirildi. Hakimlik, aralarında İmamoğlu’nun koruma müdürü ve özel kalem müdürünün de bulunduğu 25 kişiyi tutuklama kararıyla cezaevine gönderdi.

Tutuklananlar arasında Kadriye Kasapoğlu, Mustafa A., Arif Gürkan Alpay, Yavuz Saltık, Ali Kurt ve Murat Bıyık gibi isimler yer alırken; 21 kişi ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şartlarıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA