İstanbul'da Eğlence Mekanına Bombalı Saldırı! 3'ü Ağır, 7 Yaralı

İstanbul Kağıthane’de gece saatlerinde bir eğlence mekanına el bombasıyla saldırı düzenlendi. Hürriyet Mahallesi Park Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın ikinci katındaki işletmeye, motosikletle gelen kimliği belirsiz iki kişi tarafından el bombası atıldı. Şiddetli patlamada 7 kişi yaralanırken, 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Saat 01.40 sularında meydana gelen olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, polis, bomba imha ve itfaiye ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri caddeyi trafiğe kapatarak olay yerinde detaylı inceleme yaptı. Bomba uzmanları ve hassas burunlu köpeklerle yapılan aramalarla delil toplanırken, saldırganların kimliğini belirlemek amacıyla çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, emniyet güçleri saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA