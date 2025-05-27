Doğa Yürüyüşünde Kaybolan Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı'ndan Acı Haber

Çanakkale’de doğa yürüyüşü sırasında kaybolan Adil Bartu’nun cansız bedenine 27 saat sonra ulaşıldı. 61 yaşındaki İl Müdür Yardımcısı, Gürleyik Şelalesi yakınlarında ölü bulundu. Bartu’nun cenazesi Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Doğa Yürüyüşünde Kaybolan Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı'ndan Acı Haber

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu'nun kaybolduktan 27 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı. 61 yaşındaki Bartu, 17 kişilik grupla birlikte çıktığı yürüyüş sırasında Adatepebaşı köyü yakınlarındaki Gürleyik Şelalesi civarında kaybolmuştu.

Doğa Yürüyüşünde Kaybolan Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı'ndan Acı Haber - Resim : 1

Olayın ardından AFAD koordinesinde jandarma, AKUT ve UMKE ekiplerinden oluşan 120 kişilik bir arama ekibi seferber edildi. Yoğun aramalar sonucu Bartu’nun bedeni, kaybolduğu bölgeye yakın bir noktada bulundu.

Doğa Yürüyüşünde Kaybolan Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı'ndan Acı Haber - Resim : 2

Zorlu arazi koşulları nedeniyle Bartu’nun cenazesi önce yaya olarak taşındı, ardından traktörle Adatepebaşı köyüne getirildi. Burada ambulansa alınan cenaze, Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı KaybolduÇevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı KaybolduGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Çanakkale ölüm
Bilim İnsanlarından Yeni Keşif! Altın Meğer Böyle Oluşuyormuş Bilim İnsanlarından Yeni Keşif! Altın Meğer Böyle Oluşuyormuş
Ne Yeşil Çay Ne Limonlu Su! Sadece 3 Gün İçmek Vücuttaki Yağları Eritiyor Ne Yeşil Çay Ne Limonlu Su! Sadece 3 Gün İçmek Vücuttaki Yağları Eritiyor
İnfaz Yasası’nda Kritik Hafta! Bayram Öncesi İçin Son Gün Çarşamba İnfaz Yasası’nda Kritik Hafta! Bayram Öncesi İçin Son Gün Çarşamba
İstanbul'da Eğlence Mekanına Bombalı Saldırı! 3'ü Ağır, 7 Yaralı İstanbul'da Eğlence Mekanına Bombalı Saldırı
ÇOK OKUNANLAR
Hindistan’ın Türkiye Boykotu Düğün Turizmini Vurdu! Milyon Dolarlık Düğünler Bir Bir İptal Ediliyor Hindistan’ın Türkiye Boykotu Düğün Turizmini Vurdu
İstanbul'da Eğlence Mekanına Bombalı Saldırı! 3'ü Ağır, 7 Yaralı İstanbul'da Eğlence Mekanına Bombalı Saldırı
Kandilli Duyurdu: Ege Denizi'nde Deprem Ege Denizi'nde Deprem
Meteoroloji'den Çok Sayıda İl İçin Uyarı! Üçü Birden Vuracak Meteoroloji'den Çok Sayıda İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı
Emekli Polis Otobüs Durağında Canına Kıydı Emekli Polis Otobüs Durağında Canına Kıydı