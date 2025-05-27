Doğa Yürüyüşünde Kaybolan Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı'ndan Acı Haber

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu'nun kaybolduktan 27 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı. 61 yaşındaki Bartu, 17 kişilik grupla birlikte çıktığı yürüyüş sırasında Adatepebaşı köyü yakınlarındaki Gürleyik Şelalesi civarında kaybolmuştu.

Olayın ardından AFAD koordinesinde jandarma, AKUT ve UMKE ekiplerinden oluşan 120 kişilik bir arama ekibi seferber edildi. Yoğun aramalar sonucu Bartu’nun bedeni, kaybolduğu bölgeye yakın bir noktada bulundu.

Zorlu arazi koşulları nedeniyle Bartu’nun cenazesi önce yaya olarak taşındı, ardından traktörle Adatepebaşı köyüne getirildi. Burada ambulansa alınan cenaze, Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA