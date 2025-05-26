Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Kayboldu

Çanakkale’de doğa yürüyüşü sırasında kaybolan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu için geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Jandarma, AFAD, AKUT ve dalgıç ekipleri bölgede seferber oldu. Bartu’nun en son görüldüğü Adatepe yakınlarında aramalar sürüyor.

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Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Kayboldu

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adil Bartu’dan haber alınamıyor. Bartu, Adatepe köyü yakınlarındaki Gürleyik Şelalesi çevresinde bir grupla yürüyüşe çıktıktan bir süre sonra gruptan ayrıldı ve bir daha kendisine ulaşılamadı.

Beraberindekiler, Bartu’nun uzun süre ortalıkta görünmemesi üzerine durumu jandarmaya bildirdi. İhbar sonrası harekete geçen ekipler, AFAD, AKUT ve dalgıçların yanı sıra arama kurtarma köpeklerinin de katıldığı yoğun bir arama operasyonu başlattı. Bölgede arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İHA

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