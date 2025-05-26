Dönerden Sonra Şimdi de Künefeden 'FETÖ' Çıktı! Zincir Markaya Operasyon: 33 Gözaltı

Maydonoz Döner operasyonunun ardından şimdi de İzmir merkezli bir künefe zincirine yönelik FETÖ soruşturması başlatıldı. 41 şüpheliden 33’ü gözaltına alınırken, 7’sinin yurt dışına kaçtığı belirlendi. Aramalarda 100 bin TL, altınlar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Son Güncelleme:
Dönerden Sonra Şimdi de Künefeden 'FETÖ' Çıktı! Zincir Markaya Operasyon: 33 Gözaltı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1,5 yıl süren bir soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY (Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması) ile bağlantılı olduğu iddiasıyla 21 Şubat 2025’te Maydonoz Döner'e operasyon düzenlenmişti.

Aralarında şirket ortakları (Ömer Şeyhin, Cuma Dağlı, Engin Kayıkçı, Ömer Faruk Ekim, Yücel Bahri Öntemel, Mehmet Kaşlı) ile 10 kamu personelinin de bulunduğu 372 kişi gözaltına alınmıştı. Şirkete ve 21 şubesine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyım atanmıştı.

Döner zincirinden sonra FETÖ operasyonları bu kez de künefe zincirine sıçradı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri, FETÖ/PDY’nin güncel yapılanmasını ortaya çıkarmak amacıyla bir künefe zinciriyle ilgili soruşturma yürüttü.

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) verilerine göre, örgüt adına fon topladığı veya sağladığı tespit edilen, ifadelerde ve teşhislerde adı geçen, ayrıca örgüt üyelerinden elde edilen dijital materyallerde suç unsurlarına rastlanan 41 şüpheli için operasyon başlatıldı.

7 ŞÜPHELİ YURT DIŞINA KAÇTI

İzmir merkezli olarak İstanbul, Hatay, Gaziantep ve Manisa’da eş zamanlı düzenlenen şafak operasyonunda, 41 şüpheliden 33’ü gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 100 bin TL nakit, 33 Cumhuriyet altını, 2 gram altın ve çok sayıda dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 7’sinin yasa dışı yollarla yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Yurt içinde olduğu belirlenen 1 firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Franchise Görünümlü Örgütsel Yapılanma! 4 İlde Daha Maydonoz Döner OperasyonuFranchise Görünümlü Örgütsel Yapılanma! 4 İlde Daha Maydonoz Döner OperasyonuGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Maydonoz Döner FETÖ
Son Güncelleme:
'Yenidoğan Çetesi' Savcısını Böyle Tehdit Etmişler... 'Bunlar Papa ve Abdi İpekçi'ye Suikast Yaptı' 'Yenidoğan Çetesi' Savcısını Böyle Tehdit Etmişler...
Emirates, Kabin Ekibi Alımları İçin Türkiye'de Değerlendirme Günleri Düzenliyor Emirates, Kabin Ekibi Alımları İçin Türkiye'de Değerlendirme Günleri Düzenliyor
İşte Yaşlanacak Kadar Uzun Yaşayabileceğinizi Gösteren 12 İşaret! İşte Yaşlanacak Kadar Uzun Yaşayabileceğinizi Gösteren 12 İşaret!
Serinlemek İçin Dondurma Almadan Önce İki Kez Düşünün! Meğer Bu Dondurmalar Zehir Saçıyormuş Serinlemek İçin Dondurma Almadan Önce İki Kez Düşünün! Meğer Bu Dondurmalar Zehir Saçıyormuş
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin 81 İlinde Devreye Giriyor! Konut Fiyatları İçin Yeni Dönem Türkiye'nin 81 İlinde Devreye Giriyor! Konut Fiyatları İçin Yeni Dönem
Mehmet Şimşek Duyurdu: Yıllardır Ödenen O Masraf Ortadan Kalktı! Ev Sahibi ve Kiracılar Yaşadı Mehmet Şimşek Duyurdu: Yıllardır Ödenen O Masraf Ortadan Kalktı! Ev Sahibi ve Kiracılar Yaşadı
Dondurulmuş Pizza Üreticisi İflas Etti! Bir Gecede Dev Fabrika Kapandı, Tüm Çalışanlar İşsiz Kaldı Dondurulmuş Pizza Üreticisi İflas Etti! Bir Gecede Dev Fabrika Kapandı, Tüm Çalışanlar İşsiz Kaldı
Üniversiteyi Arpalığa Çeviren Rektör Görevden Alındı: Kendisine Her Ay 1 Milyon 200 Bin Lira Maaş Bağlamış... Üniversiteyi Arpalığa Çeviren Rektör Görevden Alındı
GİB 81 İlde Düğmeye Bastı: Aldığı Maaşı Bildirmeyene Ceza Geliyor! Ev Ev Tespit Edilecek GİB 81 İlde Düğmeye Bastı: Aldığı Maaşı Bildirmeyene Ceza Geliyor! Ev Ev Tespit Edilecek