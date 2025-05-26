Dönerden Sonra Şimdi de Künefeden 'FETÖ' Çıktı! Zincir Markaya Operasyon: 33 Gözaltı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1,5 yıl süren bir soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY (Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması) ile bağlantılı olduğu iddiasıyla 21 Şubat 2025’te Maydonoz Döner'e operasyon düzenlenmişti.

Aralarında şirket ortakları (Ömer Şeyhin, Cuma Dağlı, Engin Kayıkçı, Ömer Faruk Ekim, Yücel Bahri Öntemel, Mehmet Kaşlı) ile 10 kamu personelinin de bulunduğu 372 kişi gözaltına alınmıştı. Şirkete ve 21 şubesine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyım atanmıştı.

Döner zincirinden sonra FETÖ operasyonları bu kez de künefe zincirine sıçradı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri, FETÖ/PDY’nin güncel yapılanmasını ortaya çıkarmak amacıyla bir künefe zinciriyle ilgili soruşturma yürüttü.

Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) verilerine göre, örgüt adına fon topladığı veya sağladığı tespit edilen, ifadelerde ve teşhislerde adı geçen, ayrıca örgüt üyelerinden elde edilen dijital materyallerde suç unsurlarına rastlanan 41 şüpheli için operasyon başlatıldı.

7 ŞÜPHELİ YURT DIŞINA KAÇTI

İzmir merkezli olarak İstanbul, Hatay, Gaziantep ve Manisa’da eş zamanlı düzenlenen şafak operasyonunda, 41 şüpheliden 33’ü gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 100 bin TL nakit, 33 Cumhuriyet altını, 2 gram altın ve çok sayıda dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 7’sinin yasa dışı yollarla yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Yurt içinde olduğu belirlenen 1 firari şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: DHA