Franchise Görünümlü Örgütsel Yapılanma! 4 İlde Daha Maydonoz Döner Operasyonu

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince FETÖ'nün güncel yapılanmasına ve finansal ağlarına yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, "Maydonoz Döner" isimli döner zincirinin örgüte bağlı şahıslara maddi destek sağladığı ve örgütsel amaçlarla kullanıldığı ortaya çıktı.

FRANCHİSE GÖRÜNÜMLÜ ÖRGÜTSEL YAPILANMA

Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, şirketin franchise sistemi altında faaliyet yürüttüğü; ancak bu yapının yalnızca görünürde ticari olduğu belirlendi. FETÖ ile bağı devam eden kişilere, para karşılığında gayri resmi ortaklıklar verildiği, ortaklıkların yalnızca örgüt referansıyla kabul edildiği ve bu yöntemin "Referans Temelli Büyüme (RTB)" adı altında yürütüldüğü tespit edildi. Herhangi bir yasal sözleşmeye dayanmayan bu ortaklıkların tamamının örgütsel zemine dayandığı belirlendi.

MASAK'TAN ÇARPICI RAPOR

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuna göre, örgütü finanse etmek amacıyla hakkında adli işlem bulunmayan kişiler kullanılarak paralar sisteme sokuldu. Bu paraların "ürün alımı" adı altında faturalandırıldığı ve doğrudan örgüt mensuplarına aktarıldığı belirtildi. Bayilerde zaman zaman örgütsel toplantılar yapıldığı, hatta bazı şüphelilere "kazanılan paraların örgüt üyelerine dağıtılması" yönünde talimat verildiği kaydedildi.

Ortaklıktan ayrılmak isteyen kişilere ise "işin manevi boyutu" hatırlatılarak geri adım atmaları engellendi.

BASKINLARDA 23 GÖZALTI

Eskişehir merkezli olarak Şırnak, Balıkesir ve Bursa illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 adet F serisi ABD doları, FETÖ liderine ait yayınlar, dijital materyaller ve örgütsel belgelerin yanı sıra 80 bin TL değerinde para ele geçirildi. Gözaltına alınanlardan 9'u sorgularının ardından serbest bırakılırken, 1'i kadın olmak üzere 14 kişi adliyeye sevk edildi.

Yetkililer, bu operasyonun FETÖ'nün ticari yapılar üzerinden kurduğu yeni nesil örgütlenmeyi açığa çıkarmak adına önemli bir adım olduğunu vurgularken, soruşturmanın derinleştirilerek sürdüğünü açıkladı.

Kaynak: İHA