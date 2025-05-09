Kızıltepe’de Öğretmene Silahlı Saldırı: Abdurrahim Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, ücretli sınıf öğretmeni Abdurrahim Yılmaz (40), okul çıkışı silahlı saldırıya uğradı. Olay, dün öğle saatlerinde İpek Mahallesi’ndeki 100. Yıl İlkokulu’nun arka bahçesinde meydana geldi. Motosikletine bindiği sırada silahlı saldırıya uğrayan Yılmaz, tabancadan çıkan kurşunların isabet etmesiyle yere yığıldı.

Saldırgan olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Yılmaz’ın cenazesi, sabah saatlerinde Kızıltepe’ye bağlı kırsal Halkalı Mahallesi’nde toprağa verildi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA