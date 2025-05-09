‘Geri Vites’ Polemiği Alevlendi… Özgür Özel’den Yılmaz Özdil’e Çok Ağır Eleştiri

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı Sözcü TV canlı yayında gazeteci Yılmaz Özdil’in kendisine yönelik eleştirilerine sert sözlerle yüklendi. Özdil’in 'Özgür Özel geri vites mi yapıyor?' ifadelerine eleştirilerde bulunan Özel, “Geri vitesi yedirirler adama. İğrenç söz ve yakıştırmalarla söylüyor bunu” dedi.

Son Güncelleme:

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel, katıldığı Sözcü TV yayınında, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze törenine katılmasını işaret ederek, gazeteci Yılmaz Özdil'in kendisi hakkında sarf ettiği "CHP Genel Başkanı armut gibi geziyor", 'Özgür Özel geri vites mi yapıyor?' şeklindeki sözlerini sert sözlerle eleştirdi.

‘Geri Vites’ Polemiği Alevlendi… Özgür Özel’den Yılmaz Özdil’e Çok Ağır Eleştiri - Resim : 1

'O GERİ VİTESİ YEDİRİRLER ADAMA'

Özgür Özel, gazeteci Yılmaz Özdil’in açıklamaları için "Ben cenazenin önüne geçtiğimden utanıyorum. Aynı gün eşimin evi, işi, kızımın adresini televizyonda hedef gösteriyorlar. O her şeyi çok bilen, çok kahraman abi 'Özgür Özel geri vites mi yapıyor?' diyor. O geri vitesi yedirirler adama. İğrenç söz ve yakıştırmalarla söylüyor bunu. Tabii, onu yayınlayan kuruluşun, yayın politikasını da bir yere çerçevelemek lazım" ifadelerini kullandı.

'BENİ ÇOK SEVDİĞİNİ ANLATMIŞ SANIRIM'

CHP lideri Özel'in yayında açıklamaları sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özdil ise, "Özgür Özel Sözcü Televizyonu'nda beni ne kadar çok sevdiğini anlatmış sanırım, dışardayım izleyemedim. Unuttuğu şu var, benim onu niye bu kadar çok sevdiğimin -toplumun bilmediği ama illa ki öğreneceği- sebepler var, aşkımız sebepsiz değil yani" açıklamasını yaptı.

NE OLMUŞTU?

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in anma töreninin gerçekleştiği gün Özgür Özel, "Selçuk Tengioğlu" olduğu tespit edilen kişi tarafından saldırıya uğramıştı.

Bu girişimin ardından basına açıklamalarda bulunan CHP lideri, bunun değerli bir anma gününde yapıldığını vurgulamış, bu günün anlam ve önemine gölge düşürmemesi gerektiğini belirtmişti.

Gazeteci Yılmaz Özdil ise konu sonrası yaptığı açıklamada, saldırı ile ilgili yaptığı yorumda güvenlik zafiyeti olmadığını, parti liderlerinin böyle kalabalıklar için “rüzgar yapmak” için yürümeyi sevdiğini söylemişti. Özdil ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel için “Böyle armut gibi geziyor” demişti.

Özgür Özel'den Ara Seçim İddialarına Net Yanıt: 22 Milletvekili İstifa Edecek mi?Özgür Özel'den Ara Seçim İddialarına Net Yanıt: 22 Milletvekili İstifa Edecek mi?Siyaset
Özgür Özel Uğradığı Saldırıya İlişkin Konuştu: 'Adım Kadar Eminim ki Talimatla Yapıldı'Özgür Özel Uğradığı Saldırıya İlişkin Konuştu: 'Adım Kadar Eminim ki Talimatla Yapıldı'Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Özgür Özel Yılmaz Özdil Sözcü TV
Son Güncelleme:
Ehliyet Yenileme İçin Son Tarih Ne Zaman? Ehliyet Yenilemede Gerekli Belgeler Neler Ehliyet Yenileme İçin Son Tarih Ne Zaman? Ehliyet Yenilemede Gerekli Belgeler Neler
Kansere Karşı Kalkan Olan Rokayı Tüketirken Dikkat! Bu Kişiler Tüketmemeli Kansere Karşı Kalkan Olan Rokayı Tüketirken Dikkat! Bu Kişiler Tüketmemeli
'Tavuk' Yine Zehir Saçtı: Samsun'da 188 İşçi Hastaneye Kaldırıldı 'Tavuk' Yine Zehir Saçtı: Samsun'da 188 İşçi Hastaneye Kaldırıldı
Ünlü Şarkıcı Aylim Aslın’dan Ekrem İmamoğlu’na 2 Cümlelik Destek Ekrem İmamoğlu’na 2 Cümlelik Destek
ÇOK OKUNANLAR
Bankalar Tek Tek Duyurdu: Faizsiz Nakit Yağmuru Başladı! Hangi Banka Sıfır Faizle Ne Kadar Kredi Veriyor? Bankalar Duyurdu: Faizsiz Nakit Yağmuru Başladı! Hangi Banka Sıfır Faizle Ne Kadar Kredi Veriyor?
Önce Selçuk Bayraktar Şimdi de Güler Sabancı... Uyarı Üstüne Uyarı Geldi, Çok Dikkatli Olun Önce Selçuk Bayraktar Şimdi de Güler Sabancı... Uyarı Üstüne Uyarı Geldi, Çok Dikkatli Olun
Türkiye’nin Ünlü Çay Markası Satılıyor! Bir Dönem Kapanıyor Türkiye’nin Ünlü Çay Markası Satılıyor! Bir Dönem Kapanıyor
BYD Yatırımını Tümden Geri Çekti! Fiyatlar Dip Seviyeyi Gördü BYD Yatırımını Tümden Geri Çekti! Fiyatlar Dip Seviyeyi Gördü
Suikast Girişiminin Ardından Çarpıcı Detaylar! Sırrı Süreyya Önder, Doğu Perinçek'e Ne Anlattı? Suikast Girişiminin Ardından Çarpıcı Detaylar! Sırrı Süreyya Önder, Doğu Perinçek'e Ne Anlattı?