‘Geri Vites’ Polemiği Alevlendi… Özgür Özel’den Yılmaz Özdil’e Çok Ağır Eleştiri

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel, katıldığı Sözcü TV yayınında, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenaze törenine katılmasını işaret ederek, gazeteci Yılmaz Özdil'in kendisi hakkında sarf ettiği "CHP Genel Başkanı armut gibi geziyor", 'Özgür Özel geri vites mi yapıyor?' şeklindeki sözlerini sert sözlerle eleştirdi.

'O GERİ VİTESİ YEDİRİRLER ADAMA'

Özgür Özel, gazeteci Yılmaz Özdil’in açıklamaları için "Ben cenazenin önüne geçtiğimden utanıyorum. Aynı gün eşimin evi, işi, kızımın adresini televizyonda hedef gösteriyorlar. O her şeyi çok bilen, çok kahraman abi 'Özgür Özel geri vites mi yapıyor?' diyor. O geri vitesi yedirirler adama. İğrenç söz ve yakıştırmalarla söylüyor bunu. Tabii, onu yayınlayan kuruluşun, yayın politikasını da bir yere çerçevelemek lazım" ifadelerini kullandı.

'BENİ ÇOK SEVDİĞİNİ ANLATMIŞ SANIRIM'

CHP lideri Özel'in yayında açıklamaları sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özdil ise, "Özgür Özel Sözcü Televizyonu'nda beni ne kadar çok sevdiğini anlatmış sanırım, dışardayım izleyemedim. Unuttuğu şu var, benim onu niye bu kadar çok sevdiğimin -toplumun bilmediği ama illa ki öğreneceği- sebepler var, aşkımız sebepsiz değil yani" açıklamasını yaptı.

özgür özel Sözcü televizyonunda beni ne kadar çok sevdiğini anlatmış sanırım, dışardayım izleyemedim, unuttuğu şu var, benim onu niye bu kadar çok sevdiğimin -toplumun bilmediği ama illa ki öğreneceği- sebepler var, aşkımız sebepsiz değil yani. — Yılmaz ÖZDİL (@Yilmaz_Ozdill) May 8, 2025

NE OLMUŞTU?

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in anma töreninin gerçekleştiği gün Özgür Özel, "Selçuk Tengioğlu" olduğu tespit edilen kişi tarafından saldırıya uğramıştı.

Bu girişimin ardından basına açıklamalarda bulunan CHP lideri, bunun değerli bir anma gününde yapıldığını vurgulamış, bu günün anlam ve önemine gölge düşürmemesi gerektiğini belirtmişti.

Gazeteci Yılmaz Özdil ise konu sonrası yaptığı açıklamada, saldırı ile ilgili yaptığı yorumda güvenlik zafiyeti olmadığını, parti liderlerinin böyle kalabalıklar için “rüzgar yapmak” için yürümeyi sevdiğini söylemişti. Özdil ayrıca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel için “Böyle armut gibi geziyor” demişti.

Kaynak: Haber Merkezi