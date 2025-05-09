Özgür Özel'den Ara Seçim İddialarına Net Yanıt: 22 Milletvekili İstifa Edecek mi?

CHP lideri Özgür Özel, milletvekili istifaları yoluyla ara seçim süreci başlatılacağı iddialarına net yanıt verdi. Özel, "Böyle bir kararımız yok ama sayı tamamlansa seçim kaçınılmaz" dedi.

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Özgür Özel'den Ara Seçim İddialarına Net Yanıt: 22 Milletvekili İstifa Edecek mi?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 22 milletvekilinin istifa edeceği ve böylece ara seçim sürecinin başlatılacağı yönündeki iddiaları yanıtladı. Sözcü TV canlı yayınına katılan Özel, Anayasa'nın ilgili maddelerine dikkat çekerek, bu tür bir senaryonun teknik olarak mümkün olduğunu ancak şu an için gündemlerinde olmadığını söyledi.

Özgür Özel'den Ara Seçim İddialarına Net Yanıt: 22 Milletvekili İstifa Edecek mi? - Resim : 1

Özel, milletvekili eksikliği nedeniyle seçim takviminin Anayasa'ya göre nasıl işleyeceğini ayrıntılı şekilde anlattı. Sırrı Süreyya Önder'in vefatıyla birlikte milletvekili sayısının sekiz kişi eksildiğini hatırlatan Özel, şunları söyledi:

"Anayasa'ya göre Meclis'in yüzde 5'i boşalırsa, takip eden 90. gün sandık kurulur. Şu an sekiz vekil eksik. Eğer 22 milletvekili daha istifa ederse ve sayı 30'a ulaşırsa, Meclis Başkanlığı bu istifaları kabul ederse, 90 gün sonra seçim yapılmak zorunda. Bu süreç için kasımı beklemeye gerek yok."

'SİYASİ YÜK GETİRİR'

Özel, istifa sürecinin de Anayasa'da açık şekilde tanımlandığını belirterek, Meclis'in istifaları reddetmesinin teknik olarak mümkün olduğunu ancak bu durumun siyasi sorumluluk doğuracağını vurguladı:

"Meclis Başkanlığı bir milletvekilinin istifasını yedi gün içinde inceler, ardından Genel Kurul'a sunar. Kabul edilip edilmeyeceğine orada karar verilir. Ancak bir partinin ‘Seçim istemiyoruz' diye istifaları reddetmesi halk nezdinde ağır bir siyasi maliyet doğurur."

'BÖYLE BİR PLANIMIZ YOK'

Özel, söz konusu senaryonun teorik olarak mümkün olduğunu belirtse de, CHP'nin şu an için 22 milletvekilini istifa ettirme gibi bir planı olmadığını açıkça dile getirdi:

"Şu an böyle bir hazırlığımız ya da kararımız yok. Ancak bu tartışma kamuoyunda açıldığı için, teknik yönleriyle net bir şekilde anlatmak istedim."

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Kaynak: Sözcü

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