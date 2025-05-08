Sırrı Süreyya Önder'in Ölümünde Şüpheler... Akıllarda Tek Soru: Suikast mı? Doktorları ve İstanbul Valisi Gül'den İlk Açıklama

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan akşam saatlerinde kalp rahatsızlığı nedeniyle Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırılmış ve yoğun bakımdaki 18 günlük yaşam mücadelesi sonrası 3 Mayıs'ta hayatını kaybetmişti. Önder, 4 Mayıs'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenin ardından Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığına defnedilmişti.

DEM PARTİ'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Türkiye'yi yasa boğan Sırrı Süreyya Önder'in vefatı sonrası bugün DEM Parti, çok tartışılacak bir açıklama yaptı. DEM Parti, 2 Nisan'da bir otopark görevlisinin Sırrı Süreyya Önder aracını kullanırken gelen sesten şüphelendiğini ve aracı bunun üzerine servise götürdüğünü söyledi. Serviste yapılan inceleme sonucu, aracın sol arka lastiğini patlatabilecek, demirden yapılmış keskin bir düzeneğin yerleştirildiği tespit edildi. Partiden yapılan açıklamada Önder'in olayı parti kurullarına taşıdığı, gerekli incelemelerin yapıldığı ve durumun resmi mercilere iletildiği belirtildi.

DEM Parti'den yapılan açıklama sonrası kamuoyunda "Sırrı Süreyya Önder'in ölümü şüpheli mi?" sorusu tartışılmaya başlandı. Parti açıklamasında konunun kamuoyuyla paylaşılmamasını "İncelemenin hassasiyeti nedeniyle konu kamuoyuna yansıtılmamıştır" diyerek açıkladı. Öte yandan yürütülen araştırma ve incelemenin sonuçlanmadığı belirtildi.

SUİKAST SONUCU MU ÖLDÜ? DOKTORLAR VE VALİDEN İLK AÇIKLAMA

Akıllara Sırrı Süreyya Önder'in ölümünün bir suikast nedeniyle olup olmadığı geldi. Gerçek Gündem Genel Yayın Yönetmeni Seyhan Avşar, bu soruya yanıt bulmak için Önder'in doktorları ve İstanbul Valisi Davut Gül ile temasa geçti.

Doktorlar Önder'in aort damarının yırtıldığını, herhangi bir suikast kuşkusu olmadığını belirtti. Avşar'ın "Önder'e neden otopsi yapılmadığını" sorduğu Vali Gül ise hastanenin şüpheli bir ölüm olduğuna dair bir tespitinin olmadığını, öte yandan ise ailenin otopsi talebinin olmadığını iletti.

Kaynak: Haber Merkezi