CHP'li Sarı, Esnafın Zor Durumunu İşaret Etti: 'İktidar Yalnız Bıraktı'

Ekonomik krizin tetiklediği hayat pahalılığı artık vatandaşın mevcut maaşlarıyla geçinmesini çok zor hale getirirken, en temel ihtiyaçlara dahi alışverişte büyük bir azalma ve maliyetlerin artışıyla esnaf da çok zor bir durumda kaldı. Bu konuyu sık sık TBMM gündemine taşıyan CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Meclis'te yaptığı son konuşmada iktidarın küçük esnafın haklarını görmezden geldiğini ifade ederek tepki gösterdi.

Yönetimin politikalarını eleştiren Serkan Sarı, 1982 ile 2000 yılları arasında vergi kaydı olan, oda kaydını yaptırıp vergisini ödeyen yüz binlerce esnafın resen BAĞ-KUR tescillerinin yapılmaması yüzünden sosyal güvenlik haklarından mahrum kaldığını anlattı. AKP'nin seçim vaatlerini yerine getirmediğini de belirten CHP'li Sarı, 9000 prim gününün 7200’e düşürülmesi söylemi sonrası iki sene geçmesine rağmen bunun gerçekleşmediğini aktardı.

'ESNAF HAKLARINDAN MAHRUM'

Esnafın ülkesi için emek veren bir grup olduğunu ve yalnız bırakılmaması gerektiğini vurgulayan milletvekili, haklarının iade edilmesi gerektiğini altını çizdi. Serkan Sarı, iktidarın, küçük esnafın emeğini görmediğini belirterek, "1982 ve 2000 yılları arasında vergi kaydını yaptıran, vergisini ödeyen, oda kaydını yaptıran 100 binlerce esnafımız AKP iktidarı tarafından resen BAĞ-KUR tescilleri yapılmadığı için sosyal güvenlik hakkından mahrum kaldı. Ne yazık ki dükkan açan, yanında personel çalıştıran, vergisini ödeyen, ülke için emek veren esnafımızın hakkı yıllar geçmesine rağmen teslim edilmedi" diye konuştu.

Seçim döneminde AKP'nin meydanlarda verdiği sözleri anımsatan Sarı, "9000 gün primi 7200 güne indirme sözünü tutmadınız, esnafımız artık sizden verdiğiniz sözleri ve görevlerinizi yerine getirmenizi, esnafımızın uğramış olduğu mağduriyete ve haksızlığa son vermenizi istiyor. Şu anda BAĞ-KUR tescilini yaparak geriye dönük borçlanmanın yapılmasını ve bu vatandaşlarımızın EYT haklarından faydalanmasını sağlamak adına gerekli düzenlemeyi istiyoruz" ifadelerini kullandı.