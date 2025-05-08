Gözler PKK'nın Silah Bırakacağı Tarihte: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bugün Yarın' Dedi O Tarihi İşaret Etti

Gözler PKK'nın silah bırakacağı tarihe çevrilmişken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Erdoğan'ın bazı bakan ve milletvekilleriyle yaptığı konuşmada "Ne şehit yakınlarını ne de gazileri rencide edecek hiçbir davranış içinde olmayız. 2 hafta içinde süreç netleşecek. Sizde sürece katkı verin vatandaşa sahada süreci iyi anlatın" dediği belirtildi.

Gözler PKK'nın Silah Bırakacağı Tarihte: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Bugün Yarın' Dedi O Tarihi İşaret Etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’a ‘PKK’ya silah bıraktır’ çağrısı yapmasının ardından Türkiye’de yeni bir sürece girilmişti. Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’dan beklenen çağrı gelirken, terör örgütünün ne zaman silah bırakacağı merak konusu olmuştu.

Türkiye Gazetesi’nden Emrah Özcan’ın haberine göre, AKP Genel Merkezi’nde bazı bakan ve milletvekilleriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecinin 2 hafta içinde netlik kazanacağını belirterek, süreci MHP ile birlikte takip ettiklerini belirtti. Erdoğan konuya ilişkin açıklamasında, “Cumhur İttifakı olarak, birlik beraberlik içerisinde memleketimizin sorunlarını çözmeye gayret edeceğiz. Ne şehit yakınlarını ne de gazileri rencide edecek hiçbir davranış içinde olmayız. 2 hafta içinde süreç netleşecek. Sizde sürece katkı verin vatandaşa sahada süreci iyi anlatın" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Bahçeli’nin tarihi çağrısının ardından DEM Parti’nin İmralı Heyeti, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile bir dizi görüşme gerçekleştirmiş ve bu görüşmeler neticesinde Öcalan’dan beklenen çağrı gelmişti.

Öcalan açıklamasında, PKK’ya ‘silah bırakma ve kendinizi feshedin’ çağrısı yapmıştı.

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Kaynak: Türkiye Gazetesi

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