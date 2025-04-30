Terör Örgütü PKK'dan 'Fesih' Açıklaması

Terör örgütü PKK yöneticisi Mustafa Karasu'dan terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısına uyacaklarını, bu konuda kimsenin şüphesinin olmaması gerektiğini belirtti. Terör örgütü yöneticisi, "PKK’nin feshini, silahlı mücadelenin sonlandırılmasını gerçekleştireceğiz. Bu konuda hiç kimsenin tereddüdü olmasın" ifadelerini kullandı.

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Terör Örgütü PKK'dan 'Fesih' Açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin TBMM’de yaptığı konuşmayla başlayan süreç, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın örgüte kongresini toplayarak kendisini feshetme çağrısı yapmasıyla yeni bir aşamaya geçmişti.

Terör örgütü PKK’nın kongresini ne zaman toplayıp kendini feshettiğini açıklayacağı tarihe yönelik tartışmalar devam ederken hem DEM Parti tarafından hem de Cumhur İttifakı tarafından sürece dair çeşitli açıklamalar yapılmaya devam ediliyordu.

Cumhur İttifakı cephesi, örgütün bir an önce kendisini feshetmesini isterken, DEM Parti ise atılması gereken yasal adımların varlığına dikkat çekiyordu.

Bu gelişmeler devam ederken terör örgütü PKK’nın yöneticilerinden Mustafa Karasu’dan terör örgütü lideri Öcalan’ın çağrısına dair bir açıklama geldi.

‘PKK’Yİ FESHEDEECĞİZ’

Terör örgütü yöneticisi Karasu, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, terör örgütü lideri Öcalan’ın fesih ve silahlı mücadeleyi sonlandırma çağrısını gerçekleştireceklerini, bu konuda kimsenin tereddüdünün olmamasını isterken, "Devletin ve iktidarın da hiçbir bahaneye sığınmadan demokratikleşme doğrultusunda gereklikleri yapması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Medya Haber TV

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