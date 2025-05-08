Ümit Özdağ Hastaneye Sevk Edildi

Tutuklu Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın hastaneye sevk edildiği açıklandı. Bugün görülen duruşmasına katılamayan Özdağ'ın davasında duruşma 8 Temmuz'a ertelendi.

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Ümit Özdağ Hastaneye Sevk Edildi

MİT mensuplarının kimliklerini ifşa ettiği iddiasıyla hakkında 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yargılanmasına başlandı. Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Özdağ ve avukatı katılmadı.

Mahkeme başkanı, sanık avukatlarının duruşmaya katılamayacaklarına yönelik mazeret dilekçesi sunduklarını, Ümit Özdağ'ın sağlık durumu sebebiyle hastaneye sevk edildiğini, bu nedenle duruşmaya katılmayacağını belirtti.

Ara kararını açıklayan mahkeme başkanı, avukatların mazeret dilekçelerini kabul ederek duruşmayı 8 Temmuz'a erteledi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, Özdağ hakkında 26 Şubat 2020'de Türkiye Büyük Millet Meclisindeki basın açıklamasında MİT mensuplarının kimlik bilgilerini, makam, görev ve faaliyetlerini açıkladığı gerekçesiyle resen soruşturma başlatılmıştı.

O dönem milletvekili olan Özdağ hakkında Anayasa'nın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığının kaldırılması için 9 Mart 2020'de fezleke düzenlenmiş, 14 Mayıs 2023'teki genel seçimlerde yeniden milletvekili seçilememesi nedeniyle iddianame hazırlanmıştı.

Özdağ'ın, Meclisteki basın açıklamasında, mevcut konumu itibarıyla MİT mensuplarının kimlik bilgileri, makam, görev ve faaliyetlerine ilişkin bilgilerin açıklanmasının ilgili kanun kapsamında suç teşkil ettiğini bilebilecek durumda olduğuna işaret edilen iddianamede, şüphelinin Libya'da şehit olan MİT mensuplarının kimlik bilgilerini, görev ve faaliyetleri ile icra ettikleri yeri açıkladığı bildirilmişti.

Özdağ'ın, 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nun 27/2 ve 5237 sayılı TCK'nin 53/1-2 maddeleri gereğince 3 yıldan 7 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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Kaynak: AA

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