İstanbul'da 600 Bin Konut Alarm Veriyor! Murat Kurum'dan Belediye Başkanlarına Çağrı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Deprem Dönüşümü Değerlendirme Toplantısı'nda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde tarihin en büyük felaketinin yaşandığını belirten Kurum, "Toplamda 453 bin ev ve iş yerini inşallah yıl sonuna yetiştirmek için alın teri döküyoruz" dedi.

ACİLEN DÖNÜŞMESİ GEREKEN 600 BİN KONUT VAR

Riskli bölgelerin başında İstanbul'un geldiğini söyleyen Kurum, İstanbul'da 2025 itibarıyla 8 milyon 70 bin ev ve iş yeri bulunduğunu; bunların 3 milyon 393 bininin 2000 yılı ve öncesinde yapıldığı bilgisini paylaştı. Bakan Kurum, halen acilen dönüşmesi gereken 600 bin konutun olduğunu vurguladı.

'Yarısı Bizden' kampanyası dahilinde kredi ve hibe desteğini 1.5 milyondan 1 milyon 875 bin TL'ye çıkardıklarını hatırlatan Kurum, "İstanbul’umuzda 62 bin konutumuz Yarısı Bizden kampanyası kapsamında dönüşüm sürecini yürütmektedir. 21 bin ev ve iş yerimiz bu kapsamda inşa faaliyetleri süratle devam etmektedir" dedi.

İSTTANBUL'DA 61 BİN AZ HASARLU KONUT TESPİT EDİLDİ

Bakan Kurum, İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası 354 bin binanın bağımsız bölümünün hasarsız; 61 bin bağımsız bölümünün ise az hasarlı olduğunu tespit ettiklerini açıkladı.

TÜM BELEDİYE BAŞKANLARINA ÇAĞRI

Konuşmasında tüm belediye başkanlarına çağrı yapan Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Böylesine hayati bir meselede vatandaşımızın kaygılarını, bilgi kirliliği ile istismar etmeye çalışmak emin olun bu ülkeye bu şehrin insanlarına yapılabilecek en büyük kötülüktür.

Deprem siyaset üstü bir konudur. Hangi siyasi partiden olursa olsun tüm belediye başkanlarımızı da bu sürece sahip çıkmaya çağırıyoruz.

İstanbul'un dönüşümü meselesi sadece iktidarın ya da sadece belediyelerin tek başına omuzlayabileceği yük değildir, olmamalıdır.

Günlük polemikleri bir kenara bırakalım. Hep birlikte konser de düzenlemeyelim etkinlik de düzenlemeyelim. Bütün paramızı buraya harcayalım."

Kaynak: Haber Merkezi