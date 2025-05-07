İstanbul'da Deprem Zirvesi! Murat Kurum Başkanlık Edecek, Tüm Belediye Başkanları Davet Edildi

İstanbul'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığında kentsel dönüşüm zirvesi düzenlenecek. Toplantıya İstanbul Valisi, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve 39 ilçe belediye başkanı davet edildi. Kentsel dönüşümün hızlandırılması için belediyelere “Yarısı Bizden” kampanyası kapsamında başvuru süreçlerini hızlandırma talimatı verilecek.

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İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem İstanbul'daki deprem gerçeğini bir kez daha gözler önüne serdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın kentsel dönüşüm alanındaki 'Yarısı Bizden' kampanyasındaki desteklerin artırıldığını açıklamıştı. Konut dönüşüm desteği 1 milyon 875 bin TL’ye, iş yeri dönüşüm desteği 1 milyon TL’ye yükseltilmişti.

Bunun üzerine son adım Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık, İstanbul'da kentsel dönüşüm zirvesi düzenleyecek. İstanbul Valiliği’nde düzenlenecek kentsel dönüşüm zirvesine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlık edecek. Toplantıya İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan ve 39 ilçe belediye başkanı katılacak. Ana gündem maddesi kentsel dönüşüm olacak.

'YARISI BİZDEN' KAMPANYASINDA HIZLI ADIMLAR

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nın sürdürdüğü “Yarısı Bizden” kampanyasında talep toplama ve başvuru süreçleri belediyeler aracılığıyla yürütülüyor. Bakan Kurum, toplantıda başvuru süreçlerinin hızlandırılması talimatı verecek. Ayrıca belediye başkanlarının talepleri dinlenecek ve İstanbul genelindeki dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi paylaşılacak.

BAKAN KURUM'DAN BELEDİYELERE ÇAĞRI

Bakan Murat Kurum, İstanbul’da risk altındaki 1,5 milyon bağımsız bölümden 600 bininin acilen dönüştürülmesi gerektiğini vurguladı. Belediyelere seslenen Kurum, “Gelin hep birlikte İstanbul’u kurtaralım. Bu bir seferberlik, el birliğiyle çalışmalıyız. Bakanlık, belediyeler ve vatandaşlarımızla üçlü sacayağı oluşturarak bu mücadeleyi yürütelim. Destek olun, projeler yapalım, geleceğimizi birlikte kurtaralım” çağrısında bulundu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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