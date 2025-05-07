Füze Saldırısı Sonrası Türkiye'den İlk Temas: Bakan Hakan Fidan, Pakistanlı Mevkidaşı ile Görüştü
Hindistan’ın "Sindoor Operasyonu" kapsamında Pakistan'a düzenlediği füze saldırıları sonrası bölgedeki tansiyon zirveye çıktı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Muhammad Ishaq Dar ile telefonda görüştü.
Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilim tehlikeli bir eşiğe ulaştı. Hindistan, "Sindoor Operasyonu" adını verdiği askeri harekat kapsamında Pakistan topraklarına füze saldırısı düzenledi. Pakistan ordusu, Bahwalpur, Muzaffarabad ve Kotli bölgelerinin hedef alındığını açıkladı. Pakistan, saldırıya "uygun zaman ve yerde" karşılık verileceğini duyurdu.
Keşmir bölgesinde geçtiğimiz günlerde 26 Hindu turistin hayatını kaybettiği saldırının ardından yükselen tansiyon, bugün resmen silahlı çatışma boyutuna ulaştı. Saldırının arkasında Pakistan’ı görmekte ısrar eden Hindistan, "terör altyapılarına yönelik sınırlı operasyon" gerekçesiyle füze atışları gerçekleştirdiğini savundu.
ANKARA DEVREYE GİRDİ
Bölgedeki sıcak gelişmelere ilk diplomatik tepki Türkiye’den geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 7 Mayıs günü Pakistanlı mevkidaşı Muhammad Ishaq Dar ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre görüşmede, Hindistan ile Pakistan arasındaki son gelişmeler ayrıntılı biçimde ele alındı.
Kaynak: Haber Merkezi