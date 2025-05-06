Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Sert Tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in son dönemde Suriye, Lübnan ve Yemen'e yönelik artan askeri operasyonlarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Tel Aviv yönetiminin sorumsuz eylemlerinin yalnızca hedef aldığı ülkeleri değil, tüm bölgeyi çatışma sarmalına sürüklediği uyarısı yapıldı.

Bakanlık açıklamasında, İsrail'in saldırılarının bölgesel barış ve istikrarı doğrudan hedef aldığı belirtilerek, uluslararası topluma sessiz kalmama çağrısı yapıldı:

Açıklamada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze'deki işgali genişletme yönündeki adımlarına da sert tepki gösterildi.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

"İsrail'in tüm bölgeyi topyekun bir çatışma ortamına sürüklemeye yönelik sorumsuz eylemlerine son vermesi gerekmektedir. İsrail'in Suriye, Lübnan ve Yemen dahil olmak üzere bölge ülkelerine yönelik saldırıları barış ve istikrarı hedef almaktadır. Netanyahu hükümetinin Gazze'deki işgalini genişletme yönündeki son kararı da aynı yayılmacı ve tahripkar anlayışın tezahürüdür. Uluslararası toplumun, İsrail’in pervasız saldırganlığı karşısında sessiz kalmaması ve kararlı bir duruş sergilemesi yalnızca bölgesel değil, küresel barışın da gereğidir. Türkiye, Orta Doğu’da barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalarını, bölge ülkeleri ve uluslararası toplumla dayanışma içinde sürdürmektedir."

Kaynak: ANKA