Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Sert Tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Suriye, Lübnan ve Yemen'e yönelik askeri saldırılarının tüm bölgeyi çatışma ortamına sürüklediğini vurgulayarak, uluslararası toplumu bu "pervasız saldırganlık" karşısında sessiz kalmamaya çağırdı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Sert Tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in son dönemde Suriye, Lübnan ve Yemen'e yönelik artan askeri operasyonlarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. Açıklamada, Tel Aviv yönetiminin sorumsuz eylemlerinin yalnızca hedef aldığı ülkeleri değil, tüm bölgeyi çatışma sarmalına sürüklediği uyarısı yapıldı.

Bakanlık açıklamasında, İsrail'in saldırılarının bölgesel barış ve istikrarı doğrudan hedef aldığı belirtilerek, uluslararası topluma sessiz kalmama çağrısı yapıldı:

Açıklamada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze'deki işgali genişletme yönündeki adımlarına da sert tepki gösterildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Sert Tepki - Resim : 1

Bakanlığın açıklaması şöyle:

"İsrail'in tüm bölgeyi topyekun bir çatışma ortamına sürüklemeye yönelik sorumsuz eylemlerine son vermesi gerekmektedir. İsrail'in Suriye, Lübnan ve Yemen dahil olmak üzere bölge ülkelerine yönelik saldırıları barış ve istikrarı hedef almaktadır. Netanyahu hükümetinin Gazze'deki işgalini genişletme yönündeki son kararı da aynı yayılmacı ve tahripkar anlayışın tezahürüdür. Uluslararası toplumun, İsrail’in pervasız saldırganlığı karşısında sessiz kalmaması ve kararlı bir duruş sergilemesi yalnızca bölgesel değil, küresel barışın da gereğidir. Türkiye, Orta Doğu’da barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabalarını, bölge ülkeleri ve uluslararası toplumla dayanışma içinde sürdürmektedir."

Dışişleri Bakanlığı Kaynakları Açıkladı! İsrail’in Vurduğu Gemideki Türkler Türkiye'ye GetirildiDışişleri Bakanlığı Kaynakları Açıkladı! İsrail’in Vurduğu Gemideki Türkler Türkiye'ye GetirildiGüncel

İran'dan İsrail ve ABD'nin Yemen'e Saldırılarına Tepkiİran'dan İsrail ve ABD'nin Yemen'e Saldırılarına TepkiDünya

Kaynak: ANKA

Etiketler
Dışişleri Bakanlığı İsrail Gazze Saldırı
HSK Üyeliği Seçiminde Gerginlik: Tartışma Çıktı, Muhalefet Salonu Terk Etti HSK Üyeliği Seçiminde Gerginlik: Tartışma Çıktı, Muhalefet Salonu Terk Etti
Ne Somon Ne Mezgit Ne de Hamsi! Mayıs Ayında Yenilen Balıklar Bakın Hangisi Ne Somon Ne Mezgit Ne de Hamsi! Mayıs Ayında Yenilen Balıklar Bakın Hangisi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Ekrem İmamoğlu Açıklaması: Suikast İhbarı Yapıldı mı? İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Ekrem İmamoğlu Açıklaması: Suikast İhbarı Yapıldı mı?
Avrupa’da En Çok Ziyaret Edilen Tatil Rotaları Açıklandı! Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı Avrupa’da En Çok Ziyaret Edilen Tatil Rotaları Açıklandı! Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı
ÇOK OKUNANLAR
Mahfi Eğilmez Kara Haberi Verdi: Artık Çok Zor Mahfi Eğilmez Kara Haberi Verdi: Artık Çok Zor
Ankara'nın Dev AVM'si İflasın Pençesinde: Alacaklılar Sıraya Girdi Ankara'nın Dev AVM'si İflasın Pençesinde: Alacaklılar Sıraya Girdi
Altında Yarına Hazır Olun! Piyasaları Sarsacak Karar Geliyor: Dalgalanma Çok Sert Olacak Altında Yarına Hazır Olun! Piyasaları Sarsacak Karar Geliyor: Dalgalanma Çok Sert Olacak
SGK Uzmanı Emin Yılmaz Tek Tek Açıkladı! Devlet Düğmeye Bastı, Resmen Başladı SGK Uzmanı Emin Yılmaz Tek Tek Açıkladı! Devlet Düğmeye Bastı, Resmen Başladı
Ne Lamine Yamal Ne Kylian Mbappe! Arda Güler Tarihe Geçti Ne Lamine Yamal Ne Kylian Mbappe! Arda Güler Tarihe Geçti