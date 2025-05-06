İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Ekrem İmamoğlu Açıklaması: Suikast İhbarı Yapıldı mı?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin ardından yumruklu saldırıya uğradı. Saldırı, kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, saldırganın geçmişi ve ortaya atılan iddialar tartışmaları alevlendirdi.

GEÇMİŞİ KAN DONDURDU

İçişleri Bakanlığı, saldırganın 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu olduğunu açıkladı. Bakanlığın verdiği bilgilere göre Tengioğlu, 21 yıl önce Hatay'da iki çocuğunu öldürmekten müebbet hapis cezası almış ve 2020'de şartlı tahliye ile serbest kalmıştı. Halen denetimli serbestlik kapsamında olduğu bildirilen Tengioğlu, saldırının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SUİKAST İDDİASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, saldırgan Tengioğlu'nun Ocak ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne giderek dikkat çeken bir iddiada bulunduğunu dile getirdi. Özel, Tengioğlu'nun "Koğuşta birlikte yattığım arkadaşlara talimat verildi, İmamoğlu'na suikast yapılacak" şeklinde bir uyarıda bulunduğunu söyledi.

EMNİYET: İHBAR İNCELENDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bu iddiaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu ihbarın 2024 yılı Aralık ayında yapıldığı, ihbarın Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği tarafından değerlendirildiği belirtildi. Selçuk Tengioğlu'nun yapılan çağrı üzerine belediye binasına geldiği ve kendisiyle özel güvenlik personeli eşliğinde görüşüldüğü ifade edildi.

Emniyetin açıklamasına göre, Tengioğlu belediye başkanını sevdiğini, DEM Parti ile yakın ilişkiler nedeniyle bazı kesimlerin hedef alabileceğini düşündüğünü, bu kaygıların tamamen kişisel hislerine dayandığını ve elinde herhangi bir bilgi veya belge bulunmadığını belirtti. Ayrıca yazılı ifade vermek istemediğini beyan etti.

Emniyet, yapılan değerlendirmenin ardından ihbarın yalnızca şahsın kişisel kanaatlerine dayandığı ve herhangi bir somut delil içermediğinin anlaşıldığını, tüm sürecin mevzuata uygun şekilde sonuçlandırıldığını belirtti.

Emniyet'in açıklaması şöyle:

Kaynak: Haber Merkezi