İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Ekrem İmamoğlu Açıklaması: Suikast İhbarı Yapıldı mı?

CHP lideri Özgür Özel, kendisine saldıran Selçuk Tengioğlu'nun İBB'ye giderek Ekrem İmamoğlu'na suikast ihbarında bulunduğunu açıklamıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü konuya ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, ihbarın usulüne uygun şekilde değerlendirildiği, somut delilere dayanmadığı ifade edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Ekrem İmamoğlu Açıklaması: Suikast İhbarı Yapıldı mı?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreninin ardından yumruklu saldırıya uğradı. Saldırı, kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, saldırganın geçmişi ve ortaya atılan iddialar tartışmaları alevlendirdi.

GEÇMİŞİ KAN DONDURDU

İçişleri Bakanlığı, saldırganın 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu olduğunu açıkladı. Bakanlığın verdiği bilgilere göre Tengioğlu, 21 yıl önce Hatay'da iki çocuğunu öldürmekten müebbet hapis cezası almış ve 2020'de şartlı tahliye ile serbest kalmıştı. Halen denetimli serbestlik kapsamında olduğu bildirilen Tengioğlu, saldırının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SUİKAST İDDİASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, saldırgan Tengioğlu'nun Ocak ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne giderek dikkat çeken bir iddiada bulunduğunu dile getirdi. Özel, Tengioğlu'nun "Koğuşta birlikte yattığım arkadaşlara talimat verildi, İmamoğlu'na suikast yapılacak" şeklinde bir uyarıda bulunduğunu söyledi.

EMNİYET: İHBAR İNCELENDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Ekrem İmamoğlu Açıklaması: Suikast İhbarı Yapıldı mı? - Resim : 1

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bu iddiaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, söz konusu ihbarın 2024 yılı Aralık ayında yapıldığı, ihbarın Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği tarafından değerlendirildiği belirtildi. Selçuk Tengioğlu'nun yapılan çağrı üzerine belediye binasına geldiği ve kendisiyle özel güvenlik personeli eşliğinde görüşüldüğü ifade edildi.

Emniyetin açıklamasına göre, Tengioğlu belediye başkanını sevdiğini, DEM Parti ile yakın ilişkiler nedeniyle bazı kesimlerin hedef alabileceğini düşündüğünü, bu kaygıların tamamen kişisel hislerine dayandığını ve elinde herhangi bir bilgi veya belge bulunmadığını belirtti. Ayrıca yazılı ifade vermek istemediğini beyan etti.

Emniyet, yapılan değerlendirmenin ardından ihbarın yalnızca şahsın kişisel kanaatlerine dayandığı ve herhangi bir somut delil içermediğinin anlaşıldığını, tüm sürecin mevzuata uygun şekilde sonuçlandırıldığını belirtti.

Emniyet'in açıklaması şöyle:

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Ekrem İmamoğlu Açıklaması: Suikast İhbarı Yapıldı mı? - Resim : 2

Özgür Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu'nun 5 Yıl Önceki Röportajı Ortaya Çıktı: Sedat Peker ve Yasin Hayal DetayıÖzgür Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu'nun 5 Yıl Önceki Röportajı Ortaya Çıktı: Sedat Peker ve Yasin Hayal DetayıGüncel

Özgür Özel'e Saldırmıştı... 24 Yıl Önce de Bıçak Zoruyla Bir Çocuğu Gasbetmiş! TEK KİŞİLİK SUÇ ÖRGÜTÜÖzgür Özel'e Saldırmıştı... 24 Yıl Önce de Bıçak Zoruyla Bir Çocuğu Gasbetmiş! TEK KİŞİLİK SUÇ ÖRGÜTÜGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ekrem İmamoğlu Suikast Emniyet Özgür Özel Saldırı
Dünyada Hem En Çok Tüketilen Hem de Paraziti En Fazla Olan Balık! Resmen Zehir Saçıyormuş Dünyada Hem En Çok Tüketilen Hem de Paraziti En Fazla Olan Balık! Resmen Zehir Saçıyormuş
Ahmet Minguzzi Cinayetinde Gelişme: 2 Kişi Daha Gözaltına Alındı Minguzzi Cinayetinde 2 Gözaltı Daha!
HSK Üyeliği Seçiminde Gerginlik: Tartışma Çıktı, Muhalefet Salonu Terk Etti HSK Üyeliği Seçiminde Gerginlik: Tartışma Çıktı, Muhalefet Salonu Terk Etti
Lezzetli Avokado Seçmenin Basit Yolu! Şefler Meğer Böyle Yapıyormuş Lezzetli Avokado Seçmenin Basit Yolu! Şefler Meğer Böyle Yapıyormuş
ÇOK OKUNANLAR
Mahfi Eğilmez Kara Haberi Verdi: Artık Çok Zor Mahfi Eğilmez Kara Haberi Verdi: Artık Çok Zor
Ankara'nın Dev AVM'si İflasın Pençesinde: Alacaklılar Sıraya Girdi Ankara'nın Dev AVM'si İflasın Pençesinde: Alacaklılar Sıraya Girdi
Altında Yarına Hazır Olun! Piyasaları Sarsacak Karar Geliyor: Dalgalanma Çok Sert Olacak Altında Yarına Hazır Olun! Piyasaları Sarsacak Karar Geliyor: Dalgalanma Çok Sert Olacak
SGK Uzmanı Emin Yılmaz Tek Tek Açıkladı! Devlet Düğmeye Bastı, Resmen Başladı SGK Uzmanı Emin Yılmaz Tek Tek Açıkladı! Devlet Düğmeye Bastı, Resmen Başladı
Ne Lamine Yamal Ne Kylian Mbappe! Arda Güler Tarihe Geçti Ne Lamine Yamal Ne Kylian Mbappe! Arda Güler Tarihe Geçti