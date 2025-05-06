Özgür Özel'e Saldıran Selçuk Tengioğlu'nun 5 Yıl Önceki Röportajı Ortaya Çıktı: Sedat Peker ve Yasin Hayal Detayı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma töreninin ardından yumruklu saldırıya uğradı. Saldırı anı çevredeki kameralara yansırken, olay büyük tepki topladı.

İçişleri Bakanlığı, saldırganın kimliğini 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu olarak açıkladı. Bakanlık, Tengioğlu'nun 21 yıl önce Hatay'da iki çocuğunu öldürmekten sabıkalı olduğunu ve halen denetimli serbestlik kapsamında olduğunu bildirdi.

Tengioğlu, gözaltında verdiği ifadede saldırının kişisel nedenlere dayandığını iddia etti. "Yemek kartı almak için daha önce CHP'ye başvurdum ama partili olmadığım için vermediler. Zamanla biriken öfkem vardı. CHP gençliğinin sokağa çağrılmasıyla ilgili de tepkim vardı. Özgür Özel'i görünce kendime hakim olamadım" ifadelerini kullandı.

Ancak Tengioğlu'nun geçmişi ve söylemleri, saldırının yalnızca bireysel bir saldırı olup olmadığına dair soru işaretleri yarattı. 2020 yılında bir sokak röportajında yaptığı açıklamalar kamuoyunda yeniden gündeme geldi.

Tengioğlu röportajda; Hrant Dink suikastinde azmettirici olarak hüküm giyen Yasin Hayal ile cezaevinde aynı koğuşta kaldığını anlatıyor. Tengioğlu, Hayal'in "derin devlet tarafından kullanılacağını" kendisine itiraf ettiğini ileri sürüyor. Tengioğlu, suç örgütü lideri Sedat Peker'den ise "övgü" ile bahsediyor.

O röportajda saldırgan Tengioğlu şöyle konuşuyor:

"İstanbul Bayrampaşa'da 2004'te yatıyordum. Yasın Hayal ile beraber yatıyordum. Bir de çok güzel değerli insanlar vardı. Onların ismini vermeyeceğim.

Ben Yasin Hayal'e çok güzel bir kıyak yaptım. O çocuğun elini yüzünü keseceklerdi Bayrampaşa'da. Ben engelledim diye çocuk bana tav oldu. Yani çocuk benim yanımdan ayrılmıyordu. Yasin Hayal bana içini döktü. 'Selçuk abi beni derin devlet kullanacak, ben kullanacağımı biliyorum ama ben isim peşindeyim. Birilerini öldürttürecek bana devlet. Ben de devletin o hassas tarafından faydalanıp isim yapacağım' dedi.

Ama çocuk ne oldu? Bu vatandaş ismini biliyorsunuz. O adamı öldürdüler ama devlet ne yaptı? Derin devletin makamları değişince şimdi çocuk cezaevinde perişan durumda. Ya kardeşim ya derin devlete adam gibi sahip çıkın ya derin devletin kafasını kesin. Yani şimdi sen beni derin devlet yapıyorsun, vatansever yapıyorsun. Düne kadar Sedat Peker'in arkasında vali, kaymakam böyle duruyordu. Devletin koruması vardı arkasında. Ondan sonra Sedat ile ters düştü. Kendi ülkesinden neredeyse dışarıya kaçırdılar. Yani onun için derin devlet olsun ama adam gibi olsun.

Sedar Peker'e diyorlar ki mafyasın. Ülkücü gençlik seviyor bu adamı. Bu adamı kıskandılar. Bu adamın önünü kestiler. Benim gibi bir adama Sedat Peker dese ki git canlı bomba ol, olmazsam şerefsizim. Adam ülkeyi seviyor, bayrağı seviyor.

Biz bu ülkeyi seviyoruz. Ama vatanımıza, bayrağımıza, milletimize devletimize yanlış düşünenleri de Sedat Peker gibi insanlar onların hakkını verir."

Kaynak: Haber Merkezi