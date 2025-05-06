TBMM’den Yapay Zeka Atağı: Komisyon Türkiye’nin Teknolojik Geleceğini Masaya Yatırdı

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, kamu kurumlarından özel sektöre, üniversitelerden sivil toplum kuruluşlarına kadar geniş bir yelpazeyi dinleyerek Türkiye’nin yapay zeka stratejisini şekillendirmek için kolları sıvadı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, son yıllarda hızla gelişen yapay zeka teknolojilerinin toplumsal ve ekonomik etkilerini değerlendirmek, olası riskleri tespit etmek ve fırsatları artırmak için önemli bir adım attı. 14 Ocak 2025’te kurulan ve çalışmalarına başlayan “Yapay Zekanın Kazanımlarına Yönelik Adımların Belirlenmesi ve Risklerin Önlenmesine İlişkin Meclis Araştırma Komisyonu” bugüne dek çok sayıda kurum, kuruluş ve uzmanla görüşmeler gerçekleştirdi.

KOMİSYONUN GÜNDEMİ YOĞUN

Komisyon Başkanı AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez’in öncülüğünde yürütülen çalışmalarda, yapay zeka teknolojilerinin kamu hizmetlerinden eğitime, sağlıktan tarıma kadar birçok alandaki etkisi ele alındı. Komisyon, sadece teknolojik gelişmeleri değil, aynı zamanda bu teknolojilerin yaratabileceği etik sorunlar, veri güvenliği ihlalleri ve istihdam üzerindeki etkiler gibi sosyal yönleri de detaylı biçimde masaya yatırdı.

Çocuklar ve gençler için kişiselleştirilmiş eğitim platformlarının faydaları kadar, yapay zekanın sosyal medya ve dijital içerik üretiminde yol açabileceği manipülasyon riskleri de gündemdeydi. Özellikle “deepfake” teknolojilerinin oluşturabileceği güvenlik açıkları ve bilgi kirliliği, komisyonda dikkatle değerlendirildi.

KURUMLAR BİLGİLENDİRME YAPTI

Komisyona bilgi sunan kurumlar arasında TÜBİTAK, BTK, Savunma Sanayi Başkanlığı, MİT, Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, TOGG, BAYKAR, ASELSAN ve TOBB ETÜ gibi önemli aktörler yer aldı.

TÜBİTAK, yürüttüğü yapay zeka projeleri ve AR-GE faaliyetleri hakkında detaylı sunumlar yaparken, BTK veri güvenliği, dijital kimlik ve yapay zeka regülasyonlarına yönelik önerilerde bulundu. Savunma Sanayi Başkanlığı ve BAYKAR gibi kurumlar ise savunma sanayisinde otonom sistemler ve yapay zeka destekli çözümler üzerine bilgiler verdi.

TÜRKİYE’NİN EN GÜÇLÜ SÜPER BİLGİSAYARI: ARF ACC

Komisyon üyeleri ayrıca TÜBİTAK ULAKBİM çatısı altında yer alan ve Türkiye’nin en güçlü yapay zeka altyapılarından biri olan ARF ACC süper bilgisayarını yerinde inceledi. Yüksek işlem kapasitesine sahip bu altyapının akademik, kamusal ve endüstriyel çalışmalarda nasıl kullanıldığı anlatıldı.

KUANTUM BİLGİSAYAR DA GÜNDEMDEYDİ

Komisyon üyeleri, yapay zeka teknolojisinin ötesinde, kuantum bilişimin geleceğine dair de bilgi aldı. TOBB ETÜ ve TÜBİTAK BİLGEM tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk kuantum bilgisayarı QuanT, yerinde incelendi. Kuantum bilgisayarların yapay zeka sistemleriyle entegrasyonu ve yüksek hesaplama gücü sayesinde neler başarabileceği tartışıldı.

Yasal düzenlemeler kapıda

Komisyonun önümüzdeki haftalarda hazırlayacağı rapor, Meclis’e sunulacak. Raporun, Türkiye’nin yapay zeka stratejisi için temel bir kaynak olması bekleniyor. Eğitim müfredatından kamu alımlarına, veri güvenliği yasalarından etik kurullara kadar pek çok alanda yasal düzenleme önerisinin yer alması öngörülüyor.

'TÜRKİYE, TEKNOLOJİYE YÖN VERECEK'

Komisyon Başkanı Fatih Dönmez, yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Yapay zeka artık sadece teknolojik bir yenilik değil; toplumsal bir dönüşüm aracıdır. Biz de bu dönüşümün hem fırsatlarını artırmak hem de risklerini yönetmek için çalışıyoruz. Türkiye’nin bu alanda sadece kullanıcı değil, aynı zamanda üretici ve yön belirleyici olması gerektiğine inanıyoruz.”