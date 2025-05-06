BBP Lideri Destici, Bakan Uraloğlu'nu Ziyaret Etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret etti.

BBP Lideri Destici, Bakan Uraloğlu'nu Ziyaret Etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu makamında ziyaret etti.

Bakan Uraloğlu, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Uraloğlu, "Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici'yi Bakanlığımızda ağırladık. Cumhur İttifakı olarak, ülkemizin geleceği için iş birliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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