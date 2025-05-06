Karaman’da Skandal! 15 Yaşındaki Çocuk Hastane Tuvaletinde Doğum Yaptı

Skandal olay, 20 Nisan 2025 Pazar günü akşam saatlerinde Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis tuvaletinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki M.N. isimli çocuk karın ağrısı şikayeti üzerine annesiyle birlikte hastaneye gitti. Muayene sırasında karın ağrısı tekrar başlaması üzerine tuvalete giden M.N., kanama geçirdi. Bir süre sonra 5 aylık olan bebeği düşürdüğü anlaşılan çocuk, tedavi altına alındı.

14 GÜN SONRA DEFNEDİLDİ

Olayın polise aktarılması sonrası hastaneye gelen polis ekipleri tuvaletteki çöp bidonunun içinde 5 aylık ölü doğan bebeği buldu. Ailenin 5 aylık bebeğin defnini reddetmesi sonrası bebek, yasal sürecin tamamlanmasının ardından 14 gün sonra mezarlığa götürüldü. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan bebek Hamidiye Mahallesindeki Şehir Mezarlığında sağlık personeli ve mezarlık müdürlüğü görevlileri tarafından defnedildi.

İSTİSMAR ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Öte yandan, 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 27 yaşındaki M.Y.A., olaydan 2 gün sonra polis ekiplerince gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilmişti.

Kaynak: İHA