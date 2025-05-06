Karaman’da Skandal! 15 Yaşındaki Çocuk Hastane Tuvaletinde Doğum Yaptı

Karaman’da 15 yaşındaki kız çocuğunun hastane tuvaletinde ölü olarak doğurduğu bebek defnedildi. Skandal olayda, istismar şüphelisi tutuklandı.

Son Güncelleme:
Karaman’da Skandal! 15 Yaşındaki Çocuk Hastane Tuvaletinde Doğum Yaptı

Skandal olay, 20 Nisan 2025 Pazar günü akşam saatlerinde Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis tuvaletinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 15 yaşındaki M.N. isimli çocuk karın ağrısı şikayeti üzerine annesiyle birlikte hastaneye gitti. Muayene sırasında karın ağrısı tekrar başlaması üzerine tuvalete giden M.N., kanama geçirdi. Bir süre sonra 5 aylık olan bebeği düşürdüğü anlaşılan çocuk, tedavi altına alındı.

Karaman’da Skandal! 15 Yaşındaki Çocuk Hastane Tuvaletinde Doğum Yaptı - Resim : 1

14 GÜN SONRA DEFNEDİLDİ

Olayın polise aktarılması sonrası hastaneye gelen polis ekipleri tuvaletteki çöp bidonunun içinde 5 aylık ölü doğan bebeği buldu. Ailenin 5 aylık bebeğin defnini reddetmesi sonrası bebek, yasal sürecin tamamlanmasının ardından 14 gün sonra mezarlığa götürüldü. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan bebek Hamidiye Mahallesindeki Şehir Mezarlığında sağlık personeli ve mezarlık müdürlüğü görevlileri tarafından defnedildi.

Karaman’da Skandal! 15 Yaşındaki Çocuk Hastane Tuvaletinde Doğum Yaptı - Resim : 2

İSTİSMAR ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Öte yandan, 15 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 27 yaşındaki M.Y.A., olaydan 2 gün sonra polis ekiplerince gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilmişti.

İstanbul’da Skandal: Sapık Patrondan Çocuğa İstismar! Detaylar Mide Bulandırdıİstanbul’da Skandal: Sapık Patrondan Çocuğa İstismar! Detaylar Mide BulandırdıGüncel
Devlet Hastanesinde Skandal... Yoğun Bakımdaki 9 Yaşındaki Çocuğa Cinsel İstismar!Devlet Hastanesinde Skandal... Yoğun Bakımdaki 9 Yaşındaki Çocuğa Cinsel İstismar!Güncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Karaman Çocuk istismarı
Son Güncelleme:
Avrupa’da En Çok Ziyaret Edilen Tatil Rotaları Açıklandı! Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı Avrupa’da En Çok Ziyaret Edilen Tatil Rotaları Açıklandı! Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı
Ordu’da 19 Bin Araç Denetlendi Ordu’da 19 Bin Araç Denetlendi
Nevşehir'de Otomobil Tarlaya Devrildi, 3 Kişi Yaralandı Nevşehir'de Otomobil Tarlaya Devrildi, 3 Kişi Yaralandı
Uygun Kahvaltı Hangi Yiyeceklerden Oluşur? Beslenme Uzmanları Açıkladı Uygun Kahvaltı Hangi Yiyeceklerden Oluşur? Beslenme Uzmanları Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Mahfi Eğilmez Kara Haberi Verdi: Artık Çok Zor Mahfi Eğilmez Kara Haberi Verdi: Artık Çok Zor
Ankara'nın Dev AVM'si İflasın Pençesinde: Alacaklılar Sıraya Girdi Ankara'nın Dev AVM'si İflasın Pençesinde: Alacaklılar Sıraya Girdi
Ne Lamine Yamal Ne Kylian Mbappe! Arda Güler Tarihe Geçti Ne Lamine Yamal Ne Kylian Mbappe! Arda Güler Tarihe Geçti
Adidas ve Nike'a Rakipti: Ünlü Spor Ayakkabı Markası Satıldı Adidas ve Nike'a Rakipti: Ünlü Spor Ayakkabı Markası Satıldı
Yıllar Sonra Bir İlk! En Zengin Türkler Listesi Açıklandı: Listeye 4 Sürpriz İsim Adını Yazdırdı Yıllar Sonra Bir İlk! En Zengin Türkler Listesi Açıklandı: Listeye 4 Sürpriz İsim Adını Yazdırdı