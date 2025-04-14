Öğretmen ve Öğrencilere Ücretsiz Oldu! Resmen Harekete Geçildi

Sorgun, yıl sonuna kadar 81 ilde 2 bin öğretmene ulaşılmasının, iki yıl içinde ise 400 binden fazla öğretmen ve öğrenciye eğitim verilmesinin hedeflendiğini belirtti. Bu sürecin, Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğuna önemli katkı sunacağı ifade edildi.

SERTİFİKALI EĞİTİMLE ULUSLARARASI YETKİNLİK KAZANILACAK

Program kapsamında eğitim alan öğretmenlere, uluslararası geçerliliğe sahip sertifikalar verilecek. Böylece öğretmenler, yalnızca Türkiye’de değil, dünya genelinde de yapay zeka eğitimi verme hakkına sahip olacak.