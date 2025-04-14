Öğretmen ve Öğrencilere Ücretsiz Oldu! Resmen Harekete Geçildi
Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği Derneği (BTİDER), Google iş birliğiyle yapay zeka alanında öğretmen ve öğrencilerin yetkinlik kazanmasını amaçlayan kapsamlı bir eğitim programını hayata geçirdi. Programın ilk aşaması, 12-13 Nisan tarihlerinde yüz yüze gerçekleştirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
BTİDER Başkanı Ömer Faruk Sorgun, Google DeepMind ve Raspberry Pi Vakfı’nın sağladığı finansal destekle “Experience AI: Öğretmenler İçin Yapay Zeka Eğitim Programı”nın Türkiye genelinde uygulanacağını açıkladı.
EĞİTİMLER TÜM TÜRKİYE’YE YAYILACAK
Ankara'da başlayan program kapsamında ilk ve ortaokullarda görev yapan 400 öğretmene eğitim verildi. Eğitimler, BTK Akademi’nin ev sahipliğinde düzenleniyor. Programın önümüzdeki dönemde İstanbul, Konya, Gaziantep, Şanlıurfa, Erzurum, İzmir ve Kayseri gibi illerde de devam etmesi planlanıyor.
Sorgun, yıl sonuna kadar 81 ilde 2 bin öğretmene ulaşılmasının, iki yıl içinde ise 400 binden fazla öğretmen ve öğrenciye eğitim verilmesinin hedeflendiğini belirtti. Bu sürecin, Türkiye’nin dijitalleşme yolculuğuna önemli katkı sunacağı ifade edildi.
SERTİFİKALI EĞİTİMLE ULUSLARARASI YETKİNLİK KAZANILACAK
Program kapsamında eğitim alan öğretmenlere, uluslararası geçerliliğe sahip sertifikalar verilecek. Böylece öğretmenler, yalnızca Türkiye’de değil, dünya genelinde de yapay zeka eğitimi verme hakkına sahip olacak.
BTİDER Başkanı Sorgun, “Yapay zeka, önümüzdeki yılların en stratejik alanlarından biri olacak. Bu eğitimlerle öğretmenlerimiz sadece teknik beceriler kazanmıyor, aynı zamanda bu bilgileri etik çerçevede nasıl aktaracaklarını da öğreniyor. Böylece genç nesiller, dijital dünyada daha bilinçli bireyler olarak yetişecek” dedi.
Programa katılmak isteyenler, başvurularını "https://www.btider.org.tr" adresi üzerinden gerçekleştirebiliyor.