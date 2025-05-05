Özgür Özel'e Saldırıyı Gazeteler Nasıl Gördü?
CHP lideri Özgür Özel, 3 Mayıs'ta hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder için dün AKM'de düzenlenen törene katılmış, tören çıkışında Selçuk Tengioğlu adlı şahsın saldırısına uğramıştı. Tengioğlu'nun 2004 yılında iki çocuğunu öldürmekten 16 yıl hapis yattığı ve 2020 yılında şartlı tahliye olduğu ortaya çıkmıştı. Özel' saldırı büyük yankı uyandırdı, siyasilerden peş peşe tepki mesajları geldi. Gazeteler Özgür Özel'e saldırıyı nasıl gördü? İşte 5 Mayıs gazete manşetleri...
Kaynak: Haber Merkezi