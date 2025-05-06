Türkiye'nin Altı Adeta Bomba Gibi! AFAD Açıkladı: 485 Diri Fay Segmenti Var

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye'nin deprem riskine dair çarpıcı veriler içeren Türkiye Deprem Tehlike Haritası hakkında yeni bir bilgilendirme yaptı. Sosyal medya üzerinden yayımlanan açıklamada, haritanın Ocak 2019'da yürürlüğe girdiği ve alanında uzman akademisyenler ile kamu kurumu temsilcilerinin katkısıyla hazırlandığı belirtildi.

485 DİRİ FAY VAR

AFAD'ın duyurusuna göre harita, Türkiye'nin yer sarsıntısına karşı ne derece tehlike taşıdığını en büyük yer ivmesi (PGA) cinsinden ortaya koyuyor. Açıklamada dikkat çeken bir diğer bilgi ise ülke genelinde tam 485 diri fay segmenti bulunduğu. Bu segmentlerin yer aldığı bölgeler, haritada açık sarıdan koyu kırmızıya kadar değişen renklerle işaretlenmiş durumda. Renk geçişleri ise ivmenin yani deprem anında zeminde oluşabilecek sarsıntının şiddetini gösteriyor.

Yapı Sağlığı İzleme Merkezi'nden paylaşılan videoda, AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Deprem Dairesi Başkanı Aykut Akgün, Deprem Mühendisliği Grup Başkanı Teoman Selçuk Köksal ve inşaat mühendisi Zehra Özçelik harita üzerindeki teknik ayrıntıları değerlendirdi.

Genel Müdür Tatar, haritanın altyapısının MTA tarafından 2013'te güncellenen Türkiye Diri Fay Haritası ve tarihsel-ağırlıklı deprem kataloglarına dayandığını vurgulayarak, "Yeni veriler geldikçe harita da sürekli güncellenecek" ifadelerini kullandı.

Deprem Dairesi Başkanı Aykut Akgün ise kamuoyunda zaman zaman yanlış anlaşılan bir noktaya dikkat çekti: "Bu harita bir risk haritası değil, yalnızca belirli bir noktadaki deprem tehlikesini, yani yer ivmesini gösteren teknik bir çalışmadır."

BÖLGE KAVRAMI KALKTI

Aykün ayrıca 1996–2019 yılları arasında kullanılan eski haritada Türkiye, 1'den 5'e kadar farklı deprem bölgelerine ayrılırken; yeni sistemde bölge kavramının kalktığını, bunun yerine her yerin kendine özgü en büyük yer ivmesi değeriyle tanımlandığını ifade etti.

Haritada yerel zemin koşullarının etkisi bulunmadığını belirten Deprem Mühendisliği Grup Başkanı Köksal da, "Bu harita özellikle depreme dayanıklı bina tasarımında temel bir veri seti olarak kullanılıyor" dedi.

İnşaat mühendisi Zehra Özçelik ise haritanın görsel yapısını açıklayarak, "Açık sarıdan koyu kırmızıya doğru uzanan renk skalası, ivmenin düşükten yükseğe doğru arttığını gösteriyor" bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA