Naci Görür’den Arjantin Depremi Sonrası Türkiye’ye Çağrı! 'Ne Duruyorsunuz' Diyerek Uyardı

Prof. Dr. Naci Görür, Arjantin Şili’de meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde can ve mal kaybı yaşanmamasını örnek göstererek, Türkiye’de ‘dirençli kent’ çağrısı yaptı. Görür ‘Haydi deprem dirençli kentlere, insanımız ölmesin’ diyerek seslendi.

Esma Karayel Esma Karayel
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Naci Görür’den Arjantin Depremi Sonrası Türkiye’ye Çağrı! 'Ne Duruyorsunuz' Diyerek Uyardı

Prof. Dr. Naci Görür, Arjantin Şili’de meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında kritik uyarılar yaptı. Görür, Arjantin’deki dirençliliğe dikkat çekerek ‘Biz ne zaman deprem dirençli ketlere sahip olacağız?’ diye sordu.

Naci Görür’den Arjantin Depremi Sonrası Türkiye’ye Çağrı! 'Ne Duruyorsunuz' Diyerek Uyardı - Resim : 1

Görür, peş peşe 2 büyük deprem gören Arjantin’deki hasarsızlığı vurgulayarak ‘Haydi deprem dirençli kentlere’ diyerek kentsel dönüşüm için çağrı yaptı.

Naci Görür’den Arjantin Depremi Sonrası Türkiye’ye Çağrı! 'Ne Duruyorsunuz' Diyerek Uyardı - Resim : 2

Sosyal medya hesabı X üzerinden paylaşım yapan Görür, şu ifadelere yer verdi:

Şili’de meydana gelen 7.6 büyüklüğünde depremde ölen yok. Bizde daha küçük depremler bile binlerce insanımızın ölümüne sebep oluyor. Onlar ülkelerini deprem dirençli hale getirmiş. Biz ne zaman deprem dirençli ketlere sahip olacağız? Ne zaman deprem dirençli kentler talebinizi yerel ve merkezi yönetimlere duyurup bunun için çalışacaksınız? Yoksa elimden ne gelir diye ülkenize sahip çıkmayacak mısınız? Yönetimlerimiz bile buna hazır hale gelmişken ne duruyoruz? Yoksa fay tartışmasına devam mı edeceğiz? Haydi DEPREM DİRENÇLİ KENTLERE, İNSANIMIZ ÖLMESİN.

ARJANTİN PEŞ PEŞE SALLANMIŞTI

Arjantin'in güneyinde 7.4 ve 7.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin ardından Şili kıyılarının “tehlikeli” tsunami dalgaları riski altında olduğu belirterek tahliye uyarısı yapmıştı. Şili’de tsunami uyarısının ardından 2 bin kişinin tahliye edildiği bildirilmişti.

Arjantin basını, yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde can veya mal kaybı duyurmamıştı.

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