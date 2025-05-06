Özgür Özel'e Saldırmıştı... 24 Yıl Önce de Bıçak Zoruyla Bir Çocuğu Gasbetmiş! TEK KİŞİLİK SUÇ ÖRGÜTÜ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e 4 Mayıs 2025’te İstanbul’daki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) çıkışında yumruklu saldırı düzenleyen Selçuk Tengioğlu’nun (66), 2001 yılında Hatay’ın İskenderun ilçesinde o dönem 14 yaşında olan Yağız Kızılkaya’ya bıçaklı gasp girişiminde bulunduğu ortaya çıktı. Şu anda TAMGA Uluslararası Arama ve Kurtarma Derneği’nin başkanı olan Kızılkaya, Tengioğlu’yu televizyonda ve sosyal medyada görünce yaşadığı travmatik olayı hatırladı ve sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaştı.

'GELMEZSEN SENİ DOĞRADIM DEDİ'

Kızılkaya, 2001 yılında İskenderun Dumlupınar Mahallesi’nde yaşadığını ve annesinin bakkala gönderdiği sırada olayın meydana geldiğini anlattı. Evin dış merdivenlerinden inerken karanlık bir noktada boğazına bıçak dayandığını belirten Kızılkaya, “Şok içindeydim. Benden paramı istedi. Cebimdeki az miktarı aldı. ‘Daha fazlasını getireyim’ dedim. ‘Gelmezsen seni doğrarım’ dedi. Yukarı çıkıp dayıma haber verdim. Aşağı indiğimizde sopayla ve komşuların yardımıyla şahsı etkisiz hale getirdik” dedi.

'PANİKLEDİM, CEBİMDEKİ AZ PARAYI VERDİM'

Kızılkaya, olayı şöyle anlattı: “Akşam saatleriydi, hava sıcaktı. Merdiven boşluğunda boynumda bıçağı hissettim. Şüpheli, ‘Parayı çıkar’ dedi. Panikledim. Cebimdeki az parayı verdim. ‘Daha yoksa boğazını keserim’ dedi. Yukarı çıkıp dayıma anlattım. Dayım, profesyonel güvenlik görevlisiydi. Aşağı inip bıçağı aldı, şahsı etkisiz hale getirdik. Komşular da yardıma geldi.”

'TARİFİ ZOR BİR DUYGU'

Kızılkaya, Tengioğlu’nun 2004’te iki çocuğunu vahşice öldürdüğünü ve Özel’e saldırı düzenlediğini öğrenince büyük şok yaşadığını ifade ederek, “Yıllar sonra aynı kişinin bu suçları işlediğini öğrenmek tarifi zor bir duygu. Verilmiş sadakam varmış” dedi. Tengioğlu’nun olay sırasında madde etkisinde olduğunu ya da zihinsel sorunları olduğunu düşündüğünü belirten Kızılkaya, dayısının müdahalesinin hayatını kurtardığını vurguladı.

'HİÇBİR SİYASİ ŞİDDETE MARUZ KALMAMALI'

Yağız Kızılkaya, 2019’da Ankara’da kurduğu TAMGA Uluslararası Arama ve Kurtarma Derneği ile 6 Şubat 2023 depremlerinde 340 kişiyi kurtardı. Cumhurbaşkanlığı tarafından devlet üstün fedakarlık madalyası ve nişanıyla onurlandırılan Kızılkaya, vatani görevini 2’nci Özel Koruma Tabur Komutanlığı’nda yapmış ve sağlık eğitimi almıştı. Tengioğlu’nun Özel’e saldırısının ardından yaşadıklarını paylaşan Kızılkaya, “Kendi evladına kıyan biri bize neler yapmazdı? Hiçbir siyasi bu tür şiddete maruz kalmamalı” diyerek şiddeti kınadı.

Tengioğlu’nun gözaltı süresi bir gün uzatılırken, HTS kayıtları ve MASAK raporuyla soruşturma derinleştiriliyor. Olay, Tengioğlu’nun 2004’te çocuklarını öldürme suçundan sabıkalı olması nedeniyle de geniş yankı uyandırdı.

Kaynak: DHA