Acun Ilıcalı Survivor'dan Kovmuştu! Yeni Mesleği Ortaya Çıktı, Herkes Çok Şaşırdı

“İŞTE ORADAN BİR ŞARKI DOĞDU”

Instagram’da yaptığı açıklamada, “Beni sadece Survivor’dan tanıyanlar var ama ben bundan çok daha fazlasıyım. Son dönemlerde kendime sordum; neyi seviyorum, ne anlatmak istiyorum, kim olmak istiyorum? Artık zamanı geldi. Çok yakında hayatımın en gerçek, en cesur, en duygusal yönünü sizlerle paylaşacağım. Kamera artık sadece beni çekmeyecek, iç dünyamı, sesimi ve hayallerimi de yansıtacak. Yepyeni vloglar geliyor; içten, filtresiz, dürüst. Belki kırıldım ama işte tam da oradan bir şarkı doğdu. Sürpriz projeler yolda. Her biri beni ben yapan unsurlardan ilham alıyor. Sahne artık benim. Bu kez sadece izlemeyeceksiniz, benimle birlikte yürüyeceksiniz. Hazır olun, gerçek Almeda başlıyor” ifadelerini kullandı.