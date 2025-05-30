Acun Ilıcalı Survivor'dan Kovmuştu! Yeni Mesleği Ortaya Çıktı, Herkes Çok Şaşırdı
Survivor All Star 2025’te Acun Ilıcalı tarafından diskalifiye edilen Almeda Baylan, kariyerinde sürpriz bir değişiklik yaparak müzik dünyasına adım atacağını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Survivor’da yaşanan kriz anında, 4 ekip çalışanı ve bir yarışmacıya fiziki müdahalede bulunduğu gerekçesiyle Acun Ilıcalı tarafından diskalifiye edilen Almeda Baylan’ın yarışma serüveni erken sona ermişti. Ilıcalı, “Yapılanın cezası olması gerekiyor. Bu nedenle seni Survivor’dan diskalifiye ediyoruz” sözleriyle Baylan’ın adaya veda ettiğini açıklamıştı.
YÜZME KOÇLUĞUNDAN MÜZİK SAHNESİNE
Olaylı Survivor dönemi ve ardından geçirdiği estetik operasyonlarla gündeme gelen Almeda Baylan, sosyal medya üzerinden kariyerinde yeni bir sayfa açtığını duyurdu. Daha önce yüzme antrenörlüğü yapan Baylan, artık şarkıcılık yapacağını ve müzik projeleriyle takipçilerinin karşısına çıkacağını belirtti.
“İŞTE ORADAN BİR ŞARKI DOĞDU”
Instagram’da yaptığı açıklamada, “Beni sadece Survivor’dan tanıyanlar var ama ben bundan çok daha fazlasıyım. Son dönemlerde kendime sordum; neyi seviyorum, ne anlatmak istiyorum, kim olmak istiyorum? Artık zamanı geldi. Çok yakında hayatımın en gerçek, en cesur, en duygusal yönünü sizlerle paylaşacağım. Kamera artık sadece beni çekmeyecek, iç dünyamı, sesimi ve hayallerimi de yansıtacak. Yepyeni vloglar geliyor; içten, filtresiz, dürüst. Belki kırıldım ama işte tam da oradan bir şarkı doğdu. Sürpriz projeler yolda. Her biri beni ben yapan unsurlardan ilham alıyor. Sahne artık benim. Bu kez sadece izlemeyeceksiniz, benimle birlikte yürüyeceksiniz. Hazır olun, gerçek Almeda başlıyor” ifadelerini kullandı.