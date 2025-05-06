'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı Feyza Civelek'ten Büyük Skandal! Ölüm Tehdidine Soruşturma Açıldı

Cuma günleri milyonları ekran başına kilitleyen ‘Kızılcık Şerbeti’ dizisinde ‘Nilay’ karakterine hayat veren Feyza Civelek açıklamaları ve yaşamıyla sık sık gündeme gelirken bu kez yaptığı tehdit ile gündeme geldi.

Sabah’tan Armağan Yılmaz’ın Feyza Civelek’in eski sevgilisi Alican Kurt, sosyal medyadan Civelek ile ilişkileriyle ilgili bir paylaşımda bulundu. Kurt’un arkadaşı Mert Wang ise söz konusu paylaşıma ‘saçmalama lan’ ifadeleriyle mesaj attı.

Bu yorumu gören Feyza Civelek ise küplere binerken, iddiaya göre Wang’a yönelik sert ifadeler kullanarak adeta tehdit etti.

Civelek, Türkiye’nin en tanınan oyuncularından biri olduğunu söyleyerek, “Hayatında beni görmedin etmedin beni, ilişkime müdahale etme hakkını kendinde nasıl görüyorsun? Türkiye'nin en çok tanınan oyuncularından biriyim, komiksin beni kendin gibi varoş zannettin sanırım. Alican senin gibi gereksiz birinin yorumuyla mı hareket edecek. Numaranı aldım boyunun ölçüsünü alacağım, bir daha benim hakkımda konuştuğunu işitirsem seni köprüde sallandırırım, gelen geçen yüzüne tükürür, aşağılık erkek kaşarı s....r git" ifadelerini kullandı.

Söz konusu tehdit mesajını alan Mert Wang, adliyeye giderek Feyza Civelek’ten şikayetçi oldu. Wang’ın şikayet dilekçesinde Civelek'in hakaret ve hayatına yönelik saldırı gerçekleştirip onur, şeref ve saygınlığını zedelediğini söyledi. Oyuncu Civelek’in kendisini korkutma amaçlı davrandığı ve tehdit suçunun oluştuğunu savundu.

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Sabah