Seyirci Öfkesini Atamadı: Kızılcık Şerbeti Nilay'a 1 Milyondan Fazla Kez Tokat Atıldı

Kızılcık Şerbeti, yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana her hafta gündem olmayı başarıyor. Geçtiğimiz hafta sürpriz bir ayrılığın sahne olduğu Kızılcık Şerbeti sevenlerini üzdü.

Dizinin ikonik karakterlerinden "Pembe"nin bölüm sonunda hayatını kaybetmesi hayranlarını gözyaşına boğdu.

Dizide Ünal ailesinin gelini konumunda olan ve ektiği nifak tohumlarıyla herkesi birbirine düşman eden "Nilay" karakteri için ise "Nilay'ı tokatla" adlı bir site açıldı.

Dizide Nilay'a tokat atılan bir sahnenin kullanıldığı siteye girenler o anları tekrar canlandırarak Nilay'a tokat atabiliyor. Nilay şu ana kadar 1 milyon fazla kez tokatlandı.

Dizinin bir diğer sinirleri geren karakteri Fatih için de daha önce bir site açılmıştı. Dizinin en antipatik karakterlerinden biri olan Fatih'e de milyonlarca kişi tokat atarak kendini rahatlatmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi