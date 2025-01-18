Kızılcık Şerbeti’ndeki 'İlan-ı Aşk' Sahnesi İfşa Oldu, Nilay Yaptı Yine Yapacağını Okuyanlar Delirdi

Show TV'nin izlenme rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti’nde ölmediği kesinleşen ‘Nilay’ karakterine hayat veren oyuncu Feyza Civelek Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ‘ilan-ı aşk’ sahnesini ifşaladı. İşte Kızılcık şerbeti fanlarının kararsız kaldığı üçlü aşk karmaşasında son perde…

Esma Karayel Esma Karayel
Son Güncelleme:
Kızılcık Şerbeti’ndeki 'İlan-ı Aşk' Sahnesi İfşa Oldu, Nilay Yaptı Yine Yapacağını Okuyanlar Delirdi

Yeni sezonuna bol kaosla başlayan Kızılcık Şerbeti’nde yangın sahnesi sonrasında kimlerin öldüğü merak konusu olmuş, Görkem ve babasının öldüğü kesinleşmişti. Dizinin sevilen karakteri Nilay, yangında ağır yaralanmış son bölümde öldüğüne dair sahne herkesi ekrana kilitlemişti.

Kızılcık Şerbeti’ndeki 'İlan-ı Aşk' Sahnesi İfşa Oldu, Nilay Yaptı Yine Yapacağını Okuyanlar Delirdi - Resim : 1

ENTRİKALARIYLA GERİ DÖNDÜ

Nilay’ın dün akşamki bölümünde hayatta kaldığı ortaya çıktı. Oyuncu Feyza Civelek, dizide ölmediğinin kesinleşmesinin ardından sosyal medya hesabından öyle bir paylaşım yaptı ki görenler ne yapacağını şaşırdı. Resmen gelecek senaryoyu fark etmeden ifşaladı. İşte bomba sahne…

Kızılcık Şerbeti’ndeki 'İlan-ı Aşk' Sahnesi İfşa Oldu, Nilay Yaptı Yine Yapacağını Okuyanlar Delirdi - Resim : 2

AŞK ÜÇGENİNİN SONU BELLİ OLDU

Dizide Nursema ve Firaz karakterleri arasında atışmalarla başlayan ilişkin dostluk dozunda ilerlemiş, Firaz zamanla Nursema’dan hoşlandığını fark etmişti.

Kızılcık Şerbeti’ndeki 'İlan-ı Aşk' Sahnesi İfşa Oldu, Nilay Yaptı Yine Yapacağını Okuyanlar Delirdi - Resim : 3

SENARYOYU FARK ETMEDEN İFŞALADI

Nursema ise dizide imam karakteri İlhami’ye karşı derin duygular beslemişti. Üçü arasındaki bilinmezliklerle dolu ilişkide neler olacağı merak edilirken Feyza Civelek, senaryoyu fark etmeden açığa çıkardı.

Kızılcık Şerbeti’ndeki 'İlan-ı Aşk' Sahnesi İfşa Oldu, Nilay Yaptı Yine Yapacağını Okuyanlar Delirdi - Resim : 4

FİRAZ'DAN NURSEMA'YA İLAN-I AŞK!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yer alan senaryoda Firaz’ın Nursema’ya ilan-ı aşk yapacağı ve çift arasında öpüşme sahnesi olacağı bilgisi sızdı. Herkes, heyecanla gelecek bölümü beklerken aşk üçgeninde son durumun ne olacağı merak ediliyor.

Kızılcık Şerbeti’ndeki 'İlan-ı Aşk' Sahnesi İfşa Oldu, Nilay Yaptı Yine Yapacağını Okuyanlar Delirdi - Resim : 5

Kızılcık Şerbeti Dizisine Bomba İsim Dahil Oluyor! Reytingler Altüst OlacakKızılcık Şerbeti Dizisine Bomba İsim Dahil Oluyor! Reytingler Altüst OlacakGüncel

Kızılcık Şerbeti Sosyal Medyayı Salladı! Nilay Öldü mü, Ölmedi mi? Kafalar KarıştıKızılcık Şerbeti Sosyal Medyayı Salladı! Nilay Öldü mü, Ölmedi mi? Kafalar KarıştıMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Kızılcık Şerbeti
Son Güncelleme:
Annem Ankara Dizisine 'Ayşe Barım' Tokadı, Böylesi Hiç Görülmemişti Annem Ankara’ya 'Ayşe Barım' Tokadı
2 Tutam Tarçın ile Bulaşık Makinesindeki O Sorunu Kökten Çözün 2 Tutam Tarçın ile Bulaşık Makinesindeki O Sorunu Kökten Çözün
Şubat Ayının Girmesiyle Birlikte Zengin Olacak 4 Burç Şubat Ayının Girmesiyle Birlikte Zengin Olacak 4 Burç
Survivor’da Nefes Kesen Olay, Adem Köpekbalıklarının Ortasında Kaldı, Arkasını Döner Dönmez… Köpekbalıklarının Ortasında Kaldı, Döner Dönmez...
ÇOK OKUNANLAR
Yalı Çapkını Dizisinde Yolun Sonu : Final Tarihi Netleşti Yalı Çapkını Dizisinde Yolun Sonu : Final Tarihi Netleşti
Kredi Kartı Kullananlar Her Ay Para Ödemek Zorundaydı: Artık O Uygulama Kalktı Kredi Kartı Kullananlar Her Ay Para Ödemek Zorundaydı: Artık O Uygulama Kalktı
Bankaların Şubat Ayı Mevduat Faiz Oranları Değişti: 200 Bin TL’nin 1 Aylık Getirisi Uçtu Bankaların Şubat Ayı Mevduat Faiz Oranları Değişti: 200 Bin TL’nin 1 Aylık Getirisi Uçtu
Starbucks'ta Büyük Kriz: Türkiye'de Yüzlerce Şubesi Olan Dev Kahve Zinciri İflas mı Ediyor? Büyük Kriz, İşten Çıkarmalar Başlıyor
Sokak Usulü Pilav Yapmanın Tekniği: 33 Yıllık Pilavcının Tüyosu Sokak Usulü Pilav Yapmanın Tekniği: 33 Yıllık Pilavcının Tüyosu