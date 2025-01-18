Kızılcık Şerbeti’ndeki 'İlan-ı Aşk' Sahnesi İfşa Oldu, Nilay Yaptı Yine Yapacağını Okuyanlar Delirdi

Yeni sezonuna bol kaosla başlayan Kızılcık Şerbeti’nde yangın sahnesi sonrasında kimlerin öldüğü merak konusu olmuş, Görkem ve babasının öldüğü kesinleşmişti. Dizinin sevilen karakteri Nilay, yangında ağır yaralanmış son bölümde öldüğüne dair sahne herkesi ekrana kilitlemişti.

ENTRİKALARIYLA GERİ DÖNDÜ

Nilay’ın dün akşamki bölümünde hayatta kaldığı ortaya çıktı. Oyuncu Feyza Civelek, dizide ölmediğinin kesinleşmesinin ardından sosyal medya hesabından öyle bir paylaşım yaptı ki görenler ne yapacağını şaşırdı. Resmen gelecek senaryoyu fark etmeden ifşaladı. İşte bomba sahne…

AŞK ÜÇGENİNİN SONU BELLİ OLDU

Dizide Nursema ve Firaz karakterleri arasında atışmalarla başlayan ilişkin dostluk dozunda ilerlemiş, Firaz zamanla Nursema’dan hoşlandığını fark etmişti.

SENARYOYU FARK ETMEDEN İFŞALADI

Nursema ise dizide imam karakteri İlhami’ye karşı derin duygular beslemişti. Üçü arasındaki bilinmezliklerle dolu ilişkide neler olacağı merak edilirken Feyza Civelek, senaryoyu fark etmeden açığa çıkardı.

FİRAZ'DAN NURSEMA'YA İLAN-I AŞK!

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yer alan senaryoda Firaz’ın Nursema’ya ilan-ı aşk yapacağı ve çift arasında öpüşme sahnesi olacağı bilgisi sızdı. Herkes, heyecanla gelecek bölümü beklerken aşk üçgeninde son durumun ne olacağı merak ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi