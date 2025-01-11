Kızılcık Şerbeti Sosyal Medyayı Salladı! Nilay Öldü mü, Ölmedi mi? Kafalar Karıştı

Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin son bölümündeki yangın sahnesi sosyal medyada gündem oldu. Haftalardır merakla beklenen "Kim ölecek?" sorusunun cevabı ortaya çıkarken, Nilay'ın akıbeti ise merak konusu oldu.

Kızılcık Şerbeti Sosyal Medyayı Salladı! Nilay Öldü mü, Ölmedi mi? Kafalar Karıştı

Show TV'nin üçüncü sezonunda da reyting rekorları kırmaya devam eden fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, dün akşam yayınlanan son bölümüyle yine izleyiciyi ekran başına kilitledi. Dizi, yer verdiği yangın sahnesiyle sosyal medyayı sallarken, haftalardır gündemden düşmeyen "Kim ölecek?" sorusu da yanıt buldu.

Yangını çıkaran Görkem, babası Resul Bey'in içeride olduğunu görünce kapıyı açıp içeri girdi ve böylece yangında hayatını kaybetti. Ardından Resul Bey de yangında yaşamını yitirdi.

Kızılcık Şerbeti Sosyal Medyayı Salladı! Nilay Öldü mü, Ölmedi mi? Kafalar Karıştı - Resim : 1

NİLAY'A NE OLDU?

Yangından kurtulup yurt dışında tedavi altına alınan Nilay'ın akıbeti ise henüz belli değil. Bölümün final sahnesinde Nilay'ın annesi, "Kızıma doyamadım" diye ağlarken, ölüp ölmediği bilinmiyor. Feyza Civelek'in canlandırdığı Nilay'a ne olduğu, gelecek bölümde anlaşılacak.

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Kaynak: Haber Merkezi

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