Kızılcık Şerbeti Sosyal Medyayı Salladı! Nilay Öldü mü, Ölmedi mi? Kafalar Karıştı

Show TV'nin üçüncü sezonunda da reyting rekorları kırmaya devam eden fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, dün akşam yayınlanan son bölümüyle yine izleyiciyi ekran başına kilitledi. Dizi, yer verdiği yangın sahnesiyle sosyal medyayı sallarken, haftalardır gündemden düşmeyen "Kim ölecek?" sorusu da yanıt buldu.

Yangını çıkaran Görkem, babası Resul Bey'in içeride olduğunu görünce kapıyı açıp içeri girdi ve böylece yangında hayatını kaybetti. Ardından Resul Bey de yangında yaşamını yitirdi.

NİLAY'A NE OLDU?

Yangından kurtulup yurt dışında tedavi altına alınan Nilay'ın akıbeti ise henüz belli değil. Bölümün final sahnesinde Nilay'ın annesi, "Kızıma doyamadım" diye ağlarken, ölüp ölmediği bilinmiyor. Feyza Civelek'in canlandırdığı Nilay'a ne olduğu, gelecek bölümde anlaşılacak.

Kaynak: Haber Merkezi