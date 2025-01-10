Beyin Kanaması Geçirmişti; Setlere Geri Döndü! Settar Tanrıöğen Kızıl Goncalar'da: Tarikat Liderini Canlandıracak
Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan ve yaklaşık bir yıl boyunca oyunculuğa ara veren usta oyuncu Settar Tanrıöğen, ekranlara dönüş yapıyor. Usta oyuncu Kızıl Goncalar dizisinde tarikat liderini canlandıracak. Çekimlere başlayan Tanrıöğen’in setten ilk fotoğrafı geldi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Usta oyuncu Settar Tanrıöğen, 26 Ocak 2024’te, 'Abdullah' karakterini canlandırdığı Kızılcık Şerbeti dizisinin setinde beyin kanaması geçirmişti. Geçirdiği ameliyatın ardından uzun bir süre sağlık sorunlarıyla mücadele eden oyuncu, ekranlara ara vermişti. Sağlık durumu iyileşen Tanrıöğen, setlere dönme kararı aldı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Settar Tanrıöğen, Kızıl Goncalar dizisinin kadrosuna dahil oldu.
Çekimleri başlayan usta aktörü yönetmen Ömür Atay ve set ekibi coşkuyla karşıladı. Tanrıöğen'in pazartesi akşamları NOW'da ekrana gelen dizide tarikat lideri Saatçi Aziz rolüne hayat vereceği öğrenildi.
Öte yandan Settar Tanrıöğen’in setten ilk fotoğrafı geldi.