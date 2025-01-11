MasterChef'te Finalistler Belli Oldu, Nefesler Tutuldu

MasterChef 2024 finali için nefesler tutuldu. Bir sezon boyunca verilen heyecanlı mücadelenin ardından bu akşam canlı yayında yapılacak son yemekler ile birlikte MasterChef 2024 şampiyonu belirlenecek. Bu akşam canlı yayında Kerem ve Onur'un verecekleri final mücadelesi sonrası bir isim MasterChef şampiyonu olarak büyük ödüle kavuşacak.

MASTERCHEF 2024 ŞAMPİYONU KİM OLACAK?

MasterChef 2024 şampiyonu bu akşam canlı yayında belli olacak. Onur ve Kerem hem büyük ödül hem de şampiyonluk ünvanı için kıran kırana bir yarışa girişecek. Heyecan dolu yarışmada kazanan isim jüri tarafından verilen puanlar sonrası belli olacak.

MASTERCHEF ŞAMPİYONU NE KAZANACAK?

MasterChef Türkiye'de geçtiğimiz senelerde şampiyonluk ipini göğüsleyen isimler lüks otomobile hak kazanmıştı. Ancak bu sene verilecek olan büyük ödül henüz açıklanmadı. Bu akşam canlı yayında şeflerin büyük ödülü de duyurması bekleniyor.

MASTERCHEF ONUR ÜRESİN KİM?

Masterchef Onur Üresin 16 yaşından bu yana aşçılık mesleği ile ilgileniyor. Turizm Otelcilik Mezunu olan Onur Üresin, 19 yaşından bu yana İngiltere'de hayatını sürdürmekteydi.

31 yaşında olan Onur Üresin, liseler arası aşçılık yarışmasında gümüş madalyanın sahibi olmuştur.

MASTERCHEF KEREM BİLGİNER KİM?

Aslen Kahramanmaraşlı olan Kerem Bilginer, İstanbul'da dünyaya geldi. Kerem Bilginer, yarışmaya New York'tan katıldı. Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği mezunu olan Bilginer, 8 yıldır şeflik yapıyor.

ABD'de Michelin Yıldızı'na sahip bir restoranda Sous Chef (Yardımcı Şef) olarak görev yapan Bilginer, MasterChef yarışmasına katılabilmek için bu işinden ayrılmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi