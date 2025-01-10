Ferdi Tayfur Şarkılarını ‘İzinsiz’ Okuyanlara Ceza, MESAM Açıkladı

Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül, Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından şarkılarının izinsiz kullanılıp kullanılmayacağı yönündeki tartışmalara son noktayı koydu.

Ferdi Tayfur'un yıllar önce yayınlanan bir röportajında "MESAM'a bir dilekçe yazacağım ve isteyen herkes benim şarkılarımı izin almadan okuyabilecek" sözlerini hatırlatan Ergül, sanatçının MESAM'a böyle bir yazılı başvuruda bulunmadığını açıkladı.

"VARİSLERDEN İZİN ALINMAK ZORUNDA"

MESAM'ın YouTube kanalından da konuya dair konuşan Ergül, "Her ne kadar Ferdi Tayfur'un böyle bir beyanı bulunsa da MESAM'a bu yönde gelmiş herhangi bir dilekçesi bulunmuyor. Bu nedenle Ferdi Tayfur şarkılarını okumak isteyenler, kanuni varislerinden izin almak zorunda. Aksi takdirde maddi ve manevi tazminat davaları ile karşı karşıya kalır" ifadelerini kullandı.

CENAZEDEKİ TATSIZLIKLARA İLİŞKİN

Ferdi Tayfur'un cenaze namazında yaşanan tatsızlıklara ilişkin açıklamalarda da bulunan Ergül, "Ünlü ve varlıklı insanların cenaze törenlerinde cenaze soytarıları ortaya çıkıyor. Cenazeye her türlü saygısızlığı yapıyorlar. Kişisel çıkar, kameralara görünme ve ünlülerle fotoğraf çektirmek şeklindeki insanlık dışı birtakım davranışları nefretle kınıyorum" diye konuştu.

Ergül, Tayfur'un kişilik haklarını ve müziğini aşağılayanları da oldukça eleştirerek, sanatçının ailesiyle dayanışma içinde olacaklarını ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi