Danla Biliç’in Yeni Sevgilisinin Mesleği Şaşırttı, Özel Derse Başlamıştı, Sebebi ‘Aşk’ Çıktı

Bir süre önce milli futbolcu Doğan Alemdar ile yaşadığı kısa süreli ilişkisini sonlandıran Danla Biliç, yeni sevgilisini duyurdu.

“ERKEK KALMADI” DEYİP İSYAN ETMİŞTİ

Hülya Avşar'ın YouTube programında “Türkiye'de erkek kalmadı” diyerek sitem eden Biliç, konuk olarak katıldığı bir üniversite etkinliğinde yeni bir aşka yelken açtığını “Yeni bir ilişkim var” diyerek açıklamıştı.

DOĞAN ALEMDAR İLE AYRILIK SONRASI YENİ AŞK

Danla Biliç’in bu açıklamasının ardından gözler yeni sevgilisinin kim olduğuna çevrilmişti. İşte o isim…

Sosyal medya hesabından at çiftliğindeki pozlarıyla dikkat çeken Danla Biliç’in Jokey Berk Çetin ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Gossippasta’ya gönderilen bir fotoğrafla ikilinin birlikteliği doğrulandı.

Kaynak: Haber Merkezi