Danla Biliç’in Yeni Sevgilisinin Mesleği Şaşırttı, Özel Derse Başlamıştı, Sebebi ‘Aşk’ Çıktı

YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla ünlenen sosyal medya fenomeni Damla Biliç, herkesten sır gibi sakladığı sevgilisini sonunda paylaştı. Danla Biliç’in yeni sevgilisi bakın kim çıktı. Özel ders almaya başlamıştı, sebebi şimdi belli oldu.

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Danla Biliç’in Yeni Sevgilisinin Mesleği Şaşırttı, Özel Derse Başlamıştı, Sebebi ‘Aşk’ Çıktı

Bir süre önce milli futbolcu Doğan Alemdar ile yaşadığı kısa süreli ilişkisini sonlandıran Danla Biliç, yeni sevgilisini duyurdu.

“ERKEK KALMADI” DEYİP İSYAN ETMİŞTİ

Hülya Avşar'ın YouTube programında “Türkiye'de erkek kalmadı” diyerek sitem eden Biliç, konuk olarak katıldığı bir üniversite etkinliğinde yeni bir aşka yelken açtığını “Yeni bir ilişkim var” diyerek açıklamıştı.

Danla Biliç’in Yeni Sevgilisinin Mesleği Şaşırttı, Özel Derse Başlamıştı, Sebebi ‘Aşk’ Çıktı - Resim : 1

DOĞAN ALEMDAR İLE AYRILIK SONRASI YENİ AŞK

Danla Biliç’in bu açıklamasının ardından gözler yeni sevgilisinin kim olduğuna çevrilmişti. İşte o isim…

Sosyal medya hesabından at çiftliğindeki pozlarıyla dikkat çeken Danla Biliç’in Jokey Berk Çetin ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Gossippasta’ya gönderilen bir fotoğrafla ikilinin birlikteliği doğrulandı.

Danla Biliç’in Yeni Sevgilisinin Mesleği Şaşırttı, Özel Derse Başlamıştı, Sebebi ‘Aşk’ Çıktı - Resim : 2

Kaynak: Haber Merkezi

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