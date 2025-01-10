Hande Erçel Ölüm Yıl Dönümünde Annesini Andı, Sözleri Herkesi Ağlattı

Ünlü iş insanı Hakan Sabancı ile olan ilişkisi ile çok konuşulan güzel oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabı Instagram üzerinden görenleri kahreden bir paylaşım yaptı.

Zaman zaman annesine olan özlemini dile getiren güzel oyuncunun son paylaşımı takipçilerini duygulandırdı.

“SENİ ÖYLE ÖZLEDİM Kİ ÖLÇÜSÜ YOK”

2019 yılında annesi Aylin Erçel’in kanser hastalığı nedeniyle kaybeden Hande Erçel, annesinin vefatının yıl dönümünde bir fotoğrafını paylaştı. Erçel fotoğrafını paylaşırken “Güzeller güzeli annem. Seni öyle özledim ki ölçüsü yok” ifadelerini kullandı.

DONÖR OLACAĞININ DUYURMUŞTU

Kanser hastası annesinin tedavisinin iyi gittiğini açıklayan Hande Erçel, kök hücre naklinde annesine donör olacağını açıklamıştı. Uzun süredir hastanede tedavi gören ve durumu ağırlaşan Aylin Erçel, 10 Ocak 2019 yılında vefat etmişti.

Hande Erçel, TRT'de yayınlanacak yeni dizisi Halka'nın çekimleri için İstanbul'da dışına çıktığında annesinin durumunun ağırlaştığını haberini almış, apar topar İstanbul'da dönmüştü.

Kaynak: Haber Merkezi