Sosyal Medya Yıkıldı! Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel İlk Kez Yan Yana

New York’ta geçtiğimiz akşam düzenlenen Amerikan Türk Topluluğu Galası'nda Türkiye’nin film ve televizyon endüstrisindeki uluslararası başarıları kutlandı. Gecede film ve televizyon endüstrisine katkılarından dolayı Halit Ergenç, Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel'e ödül verildi.

Aynı zamanda yapımcılar Kerem Çatay, Timur Savcı ve Onur Güvenatam'a da başarı ödülleri takdim edildi. Oyuncular ve yapımcılar ödüllerini Suzan Sabancı'nın elinden aldı.

Kerem Bürsin’in iki eski sevgilisinin ilk kez yan yana gelmesi sosyal medyaya damga vurdu. Oldukça samimi olan ikiliye sosyal medyadan yorum yağdı.

SERENAY VE HANDE SOSYAL MEDYAYI ÇALKALADI

Kendileri gibi oyuncu olan Kerem Bürsin ile yaşadıkları aşkın ardından sürekli kıyaslanan Serenay Sarıkaya ile Hande Erçel'in ilk kez yan yana gelmesi ise sosyal medyada gündem oldu. İkilinin samimi ve neşeli görüntüleri kameraya yansıdı.