Yeşilçam'ın Ünlü İsmi Nuri Alço'dan Üzen Haber

6 Nisan'da Eskişehir'deki evinde rahatsızlanan ve yakınları tarafından özel bir hastaneye götürülen Nuri Alço'nun beyin kanaması geçirdiği anlaşılmıştı. Buradaki tedavisinin ardından Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edilen Alço'ya kalp pili takılmıştı. 73 yaşındaki oyuncu temmuzda da kornea nakli ameliyatı geçirmişti.

Bu kez bağırsak tıkanıklığıyla mücadele eden Alço bir kez daha ameliyat masasına yatacak.

Doktoru, operasyonun Nuri Alço'nun kalp pili taşıması nedeniyle riskli olduğunu belirtti.