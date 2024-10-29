Yeşilçam'ın Ünlü İsmi Nuri Alço'dan Üzen Haber

Yeşilçam'ın ünlü ismi Nuri Alço, ameliyat olacak. Uzun zamandır bağırsak tıkanıklığıyla mücadele eden Alço'nun ameliyatının riskli olduğu öğrenildi.

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Yeşilçam'ın Ünlü İsmi Nuri Alço'dan Üzen Haber

6 Nisan'da Eskişehir'deki evinde rahatsızlanan ve yakınları tarafından özel bir hastaneye götürülen Nuri Alço'nun beyin kanaması geçirdiği anlaşılmıştı. Buradaki tedavisinin ardından Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edilen Alço'ya kalp pili takılmıştı. 73 yaşındaki oyuncu temmuzda da kornea nakli ameliyatı geçirmişti.

Yeşilçam'ın Ünlü İsmi Nuri Alço'dan Üzen Haber - Resim : 1

Bu kez bağırsak tıkanıklığıyla mücadele eden Alço bir kez daha ameliyat masasına yatacak.

Yeşilçam'ın Ünlü İsmi Nuri Alço'dan Üzen Haber - Resim : 2

Doktoru, operasyonun Nuri Alço'nun kalp pili taşıması nedeniyle riskli olduğunu belirtti.

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