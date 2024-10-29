Şevket Çoruh’un Acı Günü! O Paylaşımı Yürekleri Dağladı

Ünlü oyuncu Şevket Çoruh, annesi Neriman Çoruh'un vefatıyla sarsıldı. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden 82 yaşındaki Neriman Çoruh, dün Üsküdar Bülbülderesi Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Bülbülderesi Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; ünlü oyuncuyu acı gününde birçok oyuncu dostu da yalnız bırakmadı. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da cenazeye katılarak Şevket Çoruh’a başsağlığı diledi.

ANNESİNİN ARDINDAN ŞİİR PAYLAŞIMI

Şevket Çoruh annesinin, Yahya Kemal Beyatlı’nın Sessiz Gemi şiirini okuduğu videosunu yayınlayarak “Yüzbaşı Neriman 🙏… Selo’ya (Babası Selami Çoruh) selam söyle” notunu paylaştı.