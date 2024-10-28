Gülşen'in Acı Günü: Babasını Son Yolculuğuna Uğurladı, Gözyaşlarını Tutamadı
Ünlü şarkıcı Gülşen'in babası hayatını kaybetti. Babasını memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlayan Gülşen güçlükle ayakta dururken, gözyaşlarına hakim olamadı.
Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Gülşen Çolakoğlu'nun babası Arslan Bayraktar (79), Gaziantep'te geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Konser için Batum'da olan Gülşen Çolakoğlu, aldığı acı haberin ardından ülkeye döndü.
Arslan Bayraktar'ın cenazesi Gaziantep'ten alınarak memleketi Ordu'nun Altınordu ilçesine getirildi.
Burada evlerinin önünde helallik alınırken, ünlü şarkıcı Gülşen de taziyeleri kabul etti.
Babasını kaybetmenin acısını yaşayan Gülşen, gözyaşlarını tutamadı.
Öğle namazını müteakip evlerinin önünde kılınan cenaze namazının ardından Arslan Bayraktar, toprağa verildi.
Kaynak: İHA
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