Gülşen'in Acı Günü: Babasını Son Yolculuğuna Uğurladı, Gözyaşlarını Tutamadı

Ünlü şarkıcı Gülşen'in babası hayatını kaybetti. Babasını memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlayan Gülşen güçlükle ayakta dururken, gözyaşlarına hakim olamadı.

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Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Gülşen Çolakoğlu'nun babası Arslan Bayraktar (79), Gaziantep'te geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Gülşen'in Acı Günü: Babasını Son Yolculuğuna Uğurladı, Gözyaşlarını Tutamadı - Resim : 1

Konser için Batum'da olan Gülşen Çolakoğlu, aldığı acı haberin ardından ülkeye döndü.

Gülşen'in Acı Günü: Babasını Son Yolculuğuna Uğurladı, Gözyaşlarını Tutamadı - Resim : 2

Arslan Bayraktar'ın cenazesi Gaziantep'ten alınarak memleketi Ordu'nun Altınordu ilçesine getirildi.

Gülşen'in Acı Günü: Babasını Son Yolculuğuna Uğurladı, Gözyaşlarını Tutamadı - Resim : 3

Burada evlerinin önünde helallik alınırken, ünlü şarkıcı Gülşen de taziyeleri kabul etti.

Gülşen'in Acı Günü: Babasını Son Yolculuğuna Uğurladı, Gözyaşlarını Tutamadı - Resim : 4

Babasını kaybetmenin acısını yaşayan Gülşen, gözyaşlarını tutamadı.

Gülşen'in Acı Günü: Babasını Son Yolculuğuna Uğurladı, Gözyaşlarını Tutamadı - Resim : 5

Öğle namazını müteakip evlerinin önünde kılınan cenaze namazının ardından Arslan Bayraktar, toprağa verildi.

Gülşen'in Acı Günü: Babasını Son Yolculuğuna Uğurladı, Gözyaşlarını Tutamadı - Resim : 6

Kaynak: İHA

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